Пермячка получила деньги за фиктивный брак с гражданином Таджикистана

19 декабря 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Брак был нужен, чтобы легализовать пребывание иностранца в России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жительница Осинского округа Пермского края вышла замуж за гражданина Таджикистана за деньги. Факт фиктивного брака выявила местная районная прокуратура, сообщается на сайте надзорного органа. «Установлено, что 26-летний гражданин Таджикистана и 32-летняя местная жительница в начале 2021 года заключили брак. Однако вместе мужчина и женщина не проживали, совместного хозяйства не вели, а за регистрацию брака в органах ЗАГС девушка получила денежное вознаграждение», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Брак был заключен для легализации пребывания иностранца в России. Районный прокурор направил иск об аннулировании брак в суд. Там требование прокурора было удовлетворено, акт о гражданском состоянии между бывшими супругами признан недействительным.

Жительница Осинского округа Пермского края вышла замуж за гражданина Таджикистана за деньги. Факт фиктивного брака выявила местная районная прокуратура, сообщается на сайте надзорного органа. «Установлено, что 26-летний гражданин Таджикистана и 32-летняя местная жительница в начале 2021 года заключили брак. Однако вместе мужчина и женщина не проживали, совместного хозяйства не вели, а за регистрацию брака в органах ЗАГС девушка получила денежное вознаграждение», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Брак был заключен для легализации пребывания иностранца в России. Районный прокурор направил иск об аннулировании брак в суд. Там требование прокурора было удовлетворено, акт о гражданском состоянии между бывшими супругами признан недействительным.