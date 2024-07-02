02 июля 2024

Пермский врач-маммолог раскрыл симптомы, которые указывают на риск выявления рака груди у женщин

Маммолог Брызгалов: выделения из груди могут говорить о рисках выявления рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Нечастое обследование молочной железы может привести к печальным последствиям, считает врач Фото:

Невнимательное отношение к своему здоровью и редкое обследования молочной железы — таковы наиболее распространенные причины позднего выявления рака молочной железы у женщин. Об этом URA.RU рассказал онколог-маммолог с 20-летним стажем Вячеслав Брызгалов.

«К сожалению, подавляющее большинство пациентов обращаются за консультацией, когда уже выявили опухоли при самоосмотре. Уплотнения, изменение кожи в области молочных желез, это повод чтобы срочно обратиться к врачу. Другое дело, что есть симптомы, которые часто пациентки не замечают — секреция или выделения из сосков кроваво-водянистого или желтого цвета. Это может указывать на то, что в протоках начались опухолевые или предраковые процессы, которые могут перейти в онкологию», — пояснил Брызгалов.

По словам маммолога, даже скриннинг в подавляющем большинстве случаев не позволяет выявить опухолевые заболевания на ранней стадии. Наиболее эффективный метод — гистология или исследование тканей под микроскопом. «Если взять, к примеру, рентгеномаммографию, то у женщин на Урале, да и в других регионах России, ткань молочной железы плотная. И вероятность того, что у пациентов в возрасте от 40 до 50 лет можно будет распознать рак на ранней стадии, достигает всего 40%. Наиболее оправданным способом является взятие биопсии и верификации опухолевого процесса под микроскопом», — пояснил Брызгалов. Наиболее приемлемый вариант биопсии в каждом конкретном случае определяет врач, добавляет Брызгалов

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Невнимательное отношение к своему здоровью и редкое обследования молочной железы — таковы наиболее распространенные причины позднего выявления рака молочной железы у женщин. Об этом URA.RU рассказал онколог-маммолог с 20-летним стажем Вячеслав Брызгалов. «К сожалению, подавляющее большинство пациентов обращаются за консультацией, когда уже выявили опухоли при самоосмотре. Уплотнения, изменение кожи в области молочных желез, это повод чтобы срочно обратиться к врачу. Другое дело, что есть симптомы, которые часто пациентки не замечают — секреция или выделения из сосков кроваво-водянистого или желтого цвета. Это может указывать на то, что в протоках начались опухолевые или предраковые процессы, которые могут перейти в онкологию», — пояснил Брызгалов. По словам маммолога, даже скриннинг в подавляющем большинстве случаев не позволяет выявить опухолевые заболевания на ранней стадии. Наиболее эффективный метод — гистология или исследование тканей под микроскопом. «Если взять, к примеру, рентгеномаммографию, то у женщин на Урале, да и в других регионах России, ткань молочной железы плотная. И вероятность того, что у пациентов в возрасте от 40 до 50 лет можно будет распознать рак на ранней стадии, достигает всего 40%. Наиболее оправданным способом является взятие биопсии и верификации опухолевого процесса под микроскопом», — пояснил Брызгалов. Наиболее приемлемый вариант биопсии в каждом конкретном случае определяет врач, добавляет Брызгалов
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© Служба новостей «URA.RU»
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