02 июля 2024

В Перми в честь Дня семьи зажгутся огни на самом высоком сооружении города

В День семьи на телебашне в Перми появится праздничная подсветка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Высота телебашни в Перми 275 метров
Высота телебашни в Перми 275 метров Фото:

На пермской телебашне в День семьи, любви и верности зажгутся праздничные огни. Подсветка на сооружении высотой 275 метров будет работать в ночь 8 на 9 июля. Об этом URA.RU сообщили в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.

«8 июля филиал РТРС „Пермский КРТПЦ“ включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Дня семьи, любви и верности. Праздничная иллюминация будет работать с 23:00 8 июля до 01:00 9 июля», — говорится в сообщении.

Пермская телебашня была построена в конце 2016 года. Она стала третьей по высоте в России после Останкинской в Москве и башни в Санкт-Петербурге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пермской телебашне в День семьи, любви и верности зажгутся праздничные огни. Подсветка на сооружении высотой 275 метров будет работать в ночь 8 на 9 июля. Об этом URA.RU сообщили в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре. «8 июля филиал РТРС „Пермский КРТПЦ“ включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Дня семьи, любви и верности. Праздничная иллюминация будет работать с 23:00 8 июля до 01:00 9 июля», — говорится в сообщении. Пермская телебашня была построена в конце 2016 года. Она стала третьей по высоте в России после Останкинской в Москве и башни в Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...