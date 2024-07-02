В Перми в честь Дня семьи зажгутся огни на самом высоком сооружении города

На пермской телебашне в День семьи, любви и верности зажгутся праздничные огни. Подсветка на сооружении высотой 275 метров будет работать в ночь 8 на 9 июля. Об этом URA.RU сообщили в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.
«8 июля филиал РТРС „Пермский КРТПЦ“ включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Дня семьи, любви и верности. Праздничная иллюминация будет работать с 23:00 8 июля до 01:00 9 июля», — говорится в сообщении.
Пермская телебашня была построена в конце 2016 года. Она стала третьей по высоте в России после Останкинской в Москве и башни в Санкт-Петербурге.
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