В Перми замечен Tesla Cybertruck. Фото

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Тесла катается по Перми (архивное фото)
Тесла катается по Перми (архивное фото) Фото:

На улицах Перми жители заметили автомобиль Tesla Cybertruck. Фото электрокара, построенного в стиле киберпанка, URA.RU прислали читатели.

«Пуленепробиваемый пикап колесит по городу и уже был замечен у ТРК „Семья“. Пермяки называют местную Tesla Cybertruck „микроволновкой“ или „консервной банкой“», — отмечает telegram-канал «Большая Пермь».

Цена автомобиля в России доходит до 35 500 000 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки создали собственную версию Tesla Cybertruck. Конструкторы собрали его из фанеры, а основой послужил УАЗ. 

Редкое авто колесит по Перми
Редкое авто колесит по Перми
Фото:

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На улицах Перми жители заметили автомобиль Tesla Cybertruck. Фото электрокара, построенного в стиле киберпанка, URA.RU прислали читатели. «Пуленепробиваемый пикап колесит по городу и уже был замечен у ТРК „Семья“. Пермяки называют местную Tesla Cybertruck „микроволновкой“ или „консервной банкой“», — отмечает telegram-канал «Большая Пермь». Цена автомобиля в России доходит до 35 500 000 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки создали собственную версию Tesla Cybertruck. Конструкторы собрали его из фанеры, а основой послужил УАЗ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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