Тесла катается по Перми (архивное фото)
На улицах Перми жители заметили автомобиль Tesla Cybertruck. Фото электрокара, построенного в стиле киберпанка, URA.RU прислали читатели.
«Пуленепробиваемый пикап колесит по городу и уже был замечен у ТРК „Семья“. Пермяки называют местную Tesla Cybertruck „микроволновкой“ или „консервной банкой“», — отмечает telegram-канал «Большая Пермь».
Цена автомобиля в России доходит до 35 500 000 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки создали собственную версию Tesla Cybertruck. Конструкторы собрали его из фанеры, а основой послужил УАЗ.
Редкое авто колесит по Перми
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!