На полках курганских магазинов нашли косметику брендов, которые ушли из России

Курганцы обратили внимание на санкционную косметику в магазинах (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Полки курганских магазинов пестрят иностранными брендами, которые обещали уйти из России и не вернуться. Тем не менее спустя 10 месяцев в магазинах косметики и парфюмерии потери незаметны. В этом убедилась журналист URA.RU, проверив три самые крупные сети косметики.

«На полка в магазинах косметики „Пальмира“, „Летуаль“ и „Магнит Косметик“ мы заметили, что все еще продают продукцию компаний, которые прекратили поставки в Россию. Курганцы активно обращают внимание на товары иностранных брендов, а в магазинах на эти товары даже действуют специальные акции», — передает корреспондент URA.RU.

С российских прилавков обещали уйти такие бренды, как Maybelline, Old Spice, Sephora, Yves Saint Laurent, Dior и LUSH. В некоторых курганских магазинах товары этих компаний по прежнему продаются. В «Пальмире» журналист агентства заметил большую линейку косметической продукции Maybelline: начиная тональной основой и заканчивая тушью. На официальном сайте маркета действует даже скидка на косметику этой компании. В «Пальмире» корреспонденту URA.RU пояснили, что сеть магазинов распродает остатки товаров ушедших из РФ брендов.

В магазине «Лэтуаль» большой выбор парфюмов от компании Dior, которая также покинула российский рынок. Но цены заметно выросли. Знаменитый аромат J’adore сейчас стоит в районе 8000 рублей. Комментарий сотрудников косметического магазина корреспонденту URA.RU получить не удалось. По телефону был получен отказ комментировать, в компанию был направлен письменный запрос.

В «Магнит Косметик» похожая ситуация, как и в «Пальмире». Витрины сети магазинов также переполнены продукцией Maybelline. На некоторых продуктах компании находятся красные ценники, что говорит о скидке на товар. В каталоге товаров косметического магазина также есть парфюмы бренда Gucci, который закрыл свои магазины на территории России. Ароматы компании Kenzo также продаются в «Магнит Косметик», даже после временного прекращения работы в РФ. От сотрудников магазина агентству URA.RU также не удалось получить комментарий. По телефону с журналистом не стали общаться на тему продажи, ушедших брендов.

Часть иностранных брендов покинула российский рынок после начала специальной военной операции на Украине, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Ряд западных стран объявили санкции против Российской Федерации, из-за чего импортные компании закрыли производство продукции на территории страны либо прекратили поставки.