Жога собрал кураторов уральских регионов, чтобы обсудить СВО, паводок и полевые работы

Уральский полпред Жога провел совещание с главными федеральными инспекторами
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Артем Жога нарезал ГФИ задачи на ближайшее время
Артем Жога нарезал ГФИ задачи на ближайшее время Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами (ГФИ), обсудил текущую ситуацию в регионе и поставил новые задачи. Подробности встречи публикует пресс-служба полпредства.

«Особое внимание Артём Жога обратил на работу по поддержке ветеранов и участников боевых действий, а также их близких. 3 апреля состоялось первое установочное заседание вновь сформированной Комиссии Госсовета по вопросам поддержки этой категории граждан, в состав которой также вошёл полпред в УрФО», — рассказали в полпредстве.

ГФИ выступили перед Жогой с докладами о паводковой обстановке в субъектах. Сильнее всего весеннее половодье проявляет себя в Тюменской области. Ситуацию Жога взял на личный контроль. Также обсудили начало весенних полевых работ, этому вопросу также необходимо уделить особое внимание, отметил Жога — проконтролировать обеспеченность фермеров материально-техническими ресурсами, горюче-смазочными материалами, семенами и удобрениями

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами (ГФИ), обсудил текущую ситуацию в регионе и поставил новые задачи. Подробности встречи публикует пресс-служба полпредства. «Особое внимание Артём Жога обратил на работу по поддержке ветеранов и участников боевых действий, а также их близких. 3 апреля состоялось первое установочное заседание вновь сформированной Комиссии Госсовета по вопросам поддержки этой категории граждан, в состав которой также вошёл полпред в УрФО», — рассказали в полпредстве. ГФИ выступили перед Жогой с докладами о паводковой обстановке в субъектах. Сильнее всего весеннее половодье проявляет себя в Тюменской области. Ситуацию Жога взял на личный контроль. Также обсудили начало весенних полевых работ, этому вопросу также необходимо уделить особое внимание, отметил Жога — проконтролировать обеспеченность фермеров материально-техническими ресурсами, горюче-смазочными материалами, семенами и удобрениями
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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