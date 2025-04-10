Жога собрал кураторов уральских регионов, чтобы обсудить СВО, паводок и полевые работы

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами (ГФИ), обсудил текущую ситуацию в регионе и поставил новые задачи. Подробности встречи публикует пресс-служба полпредства.
«Особое внимание Артём Жога обратил на работу по поддержке ветеранов и участников боевых действий, а также их близких. 3 апреля состоялось первое установочное заседание вновь сформированной Комиссии Госсовета по вопросам поддержки этой категории граждан, в состав которой также вошёл полпред в УрФО», — рассказали в полпредстве.
ГФИ выступили перед Жогой с докладами о паводковой обстановке в субъектах. Сильнее всего весеннее половодье проявляет себя в Тюменской области. Ситуацию Жога взял на личный контроль. Также обсудили начало весенних полевых работ, этому вопросу также необходимо уделить особое внимание, отметил Жога — проконтролировать обеспеченность фермеров материально-техническими ресурсами, горюче-смазочными материалами, семенами и удобрениями
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.