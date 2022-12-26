Швеи из Тюмени отшили больше 4 тысяч изделий для мобилизованных. Фото

27 декабря 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

Рукодельницы сшили все необходимое для бойцов: термобелье, балаклавы, варежки и многое другое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени швеи за три месяца отшили 4227 изделий для участников спецоперации. Среди них есть, как базовые необходимые вещи, так и теплое снаряжение на зимний период. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Что было сделано за период с 26 сентября по 26 декабря: верхонки 180 пар, балаклавы 520 штук, боксеры 1624 штуки, майки 284 штуки, варежки 352 пары (и многое другое — прим. редакции). Итого: 4227 изделий», — написали в сообществе «Тюмень. Шьем и вяжем для наших» . Кроме этого, в январе придет поставка флиса в 600 килограмм. Из него сошьют еще партию теплых кофт, термобелья и балаклав. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область закупила и доставила в зону СВО новейшие прицелы. Военные оценили помощь региона и отметили, что действительно нуждались в коллиматорных прицелах.

В Тюмени швеи за три месяца отшили 4227 изделий для участников спецоперации. Среди них есть, как базовые необходимые вещи, так и теплое снаряжение на зимний период. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Что было сделано за период с 26 сентября по 26 декабря: верхонки 180 пар, балаклавы 520 штук, боксеры 1624 штуки, майки 284 штуки, варежки 352 пары (и многое другое — прим. редакции). Итого: 4227 изделий», — написали в сообществе «Тюмень. Шьем и вяжем для наших». Кроме этого, в январе придет поставка флиса в 600 килограмм. Из него сошьют еще партию теплых кофт, термобелья и балаклав. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область закупила и доставила в зону СВО новейшие прицелы. Военные оценили помощь региона и отметили, что действительно нуждались в коллиматорных прицелах.