26 декабря 2022

Семья из Белгородской области переехала в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, чемоданы, багаж, споттинг, багажное отделение
Обычно жители других регионов переезжают в Курган из-за работы Фото:

Жители Белгородской области купили квартиру в Кургане. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.

«У нас были клиенты из Белгородской области. Они приобрели квартиру. Покупка недвижимости связана с работой», — рассказал Медведева.

Она добавила, что квартиры в Кургане, в том числе, покупают жители Челябинска, которые работают в городе. Помимо них недвижимость в Кургане купили жители Новосибирска.

Ранее стало известно, что в Курган решили переехать жители Чукотки. В первом полугодии 2022 года каждую десятую квартиру на вторичном рынке жилья в Курганской области покупали жители других регионов.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

Жители Белгородской области купили квартиру в Кургане. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева. «У нас были клиенты из Белгородской области. Они приобрели квартиру. Покупка недвижимости связана с работой», — рассказал Медведева. Она добавила, что квартиры в Кургане, в том числе, покупают жители Челябинска, которые работают в городе. Помимо них недвижимость в Кургане купили жители Новосибирска. Ранее стало известно, что в Курган решили переехать жители Чукотки. В первом полугодии 2022 года каждую десятую квартиру на вторичном рынке жилья в Курганской области покупали жители других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...