Семья из Белгородской области переехала в Курган

27 декабря 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Обычно жители других регионов переезжают в Курган из-за работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Белгородской области купили квартиру в Кургане. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева. «У нас были клиенты из Белгородской области. Они приобрели квартиру. Покупка недвижимости связана с работой», — рассказал Медведева. Она добавила, что квартиры в Кургане, в том числе, покупают жители Челябинска, которые работают в городе. Помимо них недвижимость в Кургане купили жители Новосибирска. Ранее стало известно, что в Курган решили переехать жители Чукотки. В первом полугодии 2022 года каждую десятую квартиру на вторичном рынке жилья в Курганской области покупали жители других регионов.

Жители Белгородской области купили квартиру в Кургане. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева. «У нас были клиенты из Белгородской области. Они приобрели квартиру. Покупка недвижимости связана с работой», — рассказал Медведева. Она добавила, что квартиры в Кургане, в том числе, покупают жители Челябинска, которые работают в городе. Помимо них недвижимость в Кургане купили жители Новосибирска. Ранее стало известно, что в Курган решили переехать жители Чукотки. В первом полугодии 2022 года каждую десятую квартиру на вторичном рынке жилья в Курганской области покупали жители других регионов.