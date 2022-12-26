Семья из Белгородской области переехала в Курган

Обычно жители других регионов переезжают в Курган из-за работы
Жители Белгородской области купили квартиру в Кургане. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.
«У нас были клиенты из Белгородской области. Они приобрели квартиру. Покупка недвижимости связана с работой», — рассказал Медведева.
Она добавила, что квартиры в Кургане, в том числе, покупают жители Челябинска, которые работают в городе. Помимо них недвижимость в Кургане купили жители Новосибирска.
Ранее стало известно, что в Курган решили переехать жители Чукотки. В первом полугодии 2022 года каждую десятую квартиру на вторичном рынке жилья в Курганской области покупали жители других регионов.
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