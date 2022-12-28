Депутат Госдумы предложил «Газпрому» открыть производство СПГ в ХМАО

Депутат Госдумы Павел Завальный предложил ПАО «Газпром» открыть производство сжиженного природного газа в Октябрьском районе ХМАО. Завальный опубликовал на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» сообщение о том, что Приобье может стать одной из перспективных точек для развития альтернативной газификации.
«Комитет Госдумы по энергетике предлагает „Газпрому“ рассмотреть возможность реализации на базе „Газпром Трансгаз Югорска“ пилотного проекта создания малотоннажного производства СПГ для использования в качестве моторного топлива и для нужд автономной газификации. Сейчас важно определить, где будут располагаться мощности по производству малотоннажного СПГ. Одной из самых перспективных точек я вижу Приобье Октябрьского района», — сообщил Завальный.
По словам депутата, обсуждение возникло в ходе выездного круглого стола комитета, которое проходило в Югорске. Завальный уточнил, что выступает от имени избирателей в ХМАО. «В Игриме и в Березово люди интересуются развитием программ альтернативной газификации — сжиженным природным газом», — уточнил депутат.
Ранее URA.RU писало о планах по развитию малотоннажного производства СПГ в ХМАО. Если пилотный проект станет успешным, он распространится на другие регионы РФ.
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