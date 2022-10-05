ХМАО станет пилотным регионом для развития малотоннажного СПГ

06 октября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

ПАО «Газпром» рассмотрит возможность реализации пилотного проекта создания малотоннажного производства СПГ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Югорске (ХМАО) завершилось выездное мероприятие комитета Государственной Думы по энергетике. Основной темой круглого стола было развитие малотоннажного СПГ. Об этом говорится на официальном сайте Российского газового общества. «Сегодня жизненно необходимо расширять применение малотоннажного СПГ для нужд энергетики и транспорта. Для Ханты-Мансийского округа, с точки зрения СПГ-газификации перспективны населенные пункты Березовского и Октябрьского районов. Поэтому так важно, чтобы Югра стала регионом, где будет реализован пилотный проект создания малотоннажного СПГ-проекта для нужд транспорта и альтернативной газификации», — сообщается на странице публикации. По итогам круглого стола Комитет по энергетике подготовит рекомендации в адрес профильных органов исполнительной власти. Реализация мероприятий поможет в развитии малотоннажного СПГ в Югре, а затем и распространится в других регионах РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на совещание прилетит замминистра энергетики и депутаты Госдумы. Павел Сорокин принял участие в совещании по газовым проектам в Югорске.

В Югорске (ХМАО) завершилось выездное мероприятие комитета Государственной Думы по энергетике. Основной темой круглого стола было развитие малотоннажного СПГ. Об этом говорится на официальном сайте Российского газового общества. «Сегодня жизненно необходимо расширять применение малотоннажного СПГ для нужд энергетики и транспорта. Для Ханты-Мансийского округа, с точки зрения СПГ-газификации перспективны населенные пункты Березовского и Октябрьского районов. Поэтому так важно, чтобы Югра стала регионом, где будет реализован пилотный проект создания малотоннажного СПГ-проекта для нужд транспорта и альтернативной газификации», — сообщается на странице публикации. По итогам круглого стола Комитет по энергетике подготовит рекомендации в адрес профильных органов исполнительной власти. Реализация мероприятий поможет в развитии малотоннажного СПГ в Югре, а затем и распространится в других регионах РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на совещание прилетит замминистра энергетики и депутаты Госдумы. Павел Сорокин принял участие в совещании по газовым проектам в Югорске.