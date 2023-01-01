Тюменцам дали советы о первой помощи при обморожении

Первый признак обморожения — покалывание кожи или потеря чувствительности пораженного участка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Тюменской области предостерегают от ошибок в оказании первой помощи при обморожениях, риск которых возрастает в новогодние праздники из-за употребления спиртного и прогулок на морозе. Советы жителям региона опубликовала пресс-служба Областной больницы №4.

«Новогодние празднования частенько сопровождаются употреблением спиртного. В состоянии опьянения человеку не под силу контролировать себя и адекватно ощущать температуру. Длительные прогулки очень часто оканчиваются обморожениям и переохлаждениями», — сообщает пресс-служба учреждения.

Как рассказала врач-хирург приемного отделения ОБ N4 Виктория Жукова, пострадавшим от холода необходимо избегать ошибок в оказании первой помощи. В частности, согреваться нужно самостоятельно. Не стоит использовать для этого горячий душ или ванну, отогревать пораженные участки тела на батарее.

Определить обморожение можно по следующим признакам:

пострадавший участок кожи или тела теряет чувствительность;

в нем наблюдается покалывание или пощипывание;

кожа белеет, а после отогревания на ней появляются волдыри (они указывают на вторую степень обморожения).

Пострадавшего человека нужно завести в теплое место. Пораженный участок необходимо прикрыть сухой повязкой — так он быстрее отогреется. Если же в процессе кожа начала покрываться пузырям или сине-багровыми или черными пятнами, нужно экстренно обращаться за медпомощью.