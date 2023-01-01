01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

Тюменцам дали советы о первой помощи при обморожении

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый признак обморожения — покалывание кожи или потеря чувствительности пораженного участка Фото:

Жителей Тюменской области предостерегают от ошибок в оказании первой помощи при обморожениях, риск которых возрастает в новогодние праздники из-за употребления спиртного и прогулок на морозе. Советы жителям региона опубликовала пресс-служба Областной больницы №4.

«Новогодние празднования частенько сопровождаются употреблением спиртного. В состоянии опьянения человеку не под силу контролировать себя и адекватно ощущать температуру. Длительные прогулки очень часто оканчиваются обморожениям и переохлаждениями», — сообщает пресс-служба учреждения.

Как рассказала врач-хирург приемного отделения ОБ N4 Виктория Жукова, пострадавшим от холода необходимо избегать ошибок в оказании первой помощи. В частности, согреваться нужно самостоятельно. Не стоит использовать для этого горячий душ или ванну, отогревать пораженные участки тела на батарее.

Определить обморожение можно по следующим признакам:

  • пострадавший участок кожи или тела теряет чувствительность;
  • в нем наблюдается покалывание или пощипывание;
  • кожа белеет, а после отогревания на ней появляются волдыри (они указывают на вторую степень обморожения).

Пострадавшего человека нужно завести в теплое место. Пораженный участок необходимо прикрыть сухой повязкой — так он быстрее отогреется. Если же в процессе кожа начала покрываться пузырям или сине-багровыми или черными пятнами, нужно экстренно обращаться за медпомощью.

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Жителей Тюменской области предостерегают от ошибок в оказании первой помощи при обморожениях, риск которых возрастает в новогодние праздники из-за употребления спиртного и прогулок на морозе. Советы жителям региона опубликовала пресс-служба Областной больницы №4. «Новогодние празднования частенько сопровождаются употреблением спиртного. В состоянии опьянения человеку не под силу контролировать себя и адекватно ощущать температуру. Длительные прогулки очень часто оканчиваются обморожениям и переохлаждениями», — сообщает пресс-служба учреждения. Как рассказала врач-хирург приемного отделения ОБ N4 Виктория Жукова, пострадавшим от холода необходимо избегать ошибок в оказании первой помощи. В частности, согреваться нужно самостоятельно. Не стоит использовать для этого горячий душ или ванну, отогревать пораженные участки тела на батарее. Определить обморожение можно по следующим признакам: Пострадавшего человека нужно завести в теплое место. Пораженный участок необходимо прикрыть сухой повязкой — так он быстрее отогреется. Если же в процессе кожа начала покрываться пузырям или сине-багровыми или черными пятнами, нужно экстренно обращаться за медпомощью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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