Прогноз Роспотребнадзора по заболеваемости гриппом сбылся раньше срока

Роспотребнадзор: число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на треть

03 января 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

На территории РФ осуществляются профилактические мероприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Прогнозы Роспотребнадзора о спаде заболеваемости гриппом и ОРВИ сбылись раньше предполагаемого срока. Уже с 26 декабря по 1 января наблюдается снижение числа заболевших, сообщили в ведомстве. «На 52 неделе 2022 года (26.12.2022 — 01.01.2023) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей», — говорится в сообщении . Уточняется, что на территории РФ осуществляются профилактические и противоэпидемиологические мероприятия. Ранее сообщалось о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Прирост заболевших составлял 30—35% каждую неделю. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предполагала, что спад заболеваемости произойдет в новогодние праздники.

Прогнозы Роспотребнадзора о спаде заболеваемости гриппом и ОРВИ сбылись раньше предполагаемого срока. Уже с 26 декабря по 1 января наблюдается снижение числа заболевших, сообщили в ведомстве. «На 52 неделе 2022 года (26.12.2022 — 01.01.2023) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей», — говорится в сообщении. Уточняется, что на территории РФ осуществляются профилактические и противоэпидемиологические мероприятия. Ранее сообщалось о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Прирост заболевших составлял 30—35% каждую неделю. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предполагала, что спад заболеваемости произойдет в новогодние праздники.