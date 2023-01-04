Тюменский депутат ГД Брыкин посоветовал Эрдогану не вмешиваться в дела России

05 января 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Эрдоган не должен вмешиваться в чужие дела, заявил Брыкин Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Эрдоган должен обращать внимание на конфликты внутри своей страны, а уже потом раздавать советы другим. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин после того, как глава Турции предложил президенту РФ Владимиру Путину одностороннее прекращение боевых действий на Украине. «Эрдоган мечтает восстановить Османскую империю. Он считает, что уже ее восстановил, поэтому и начал лезть куда не надо! Пусть разберется в своем Восточном мире, в котором проблем и вооруженных конфликтов не мало, а потом советы раздает! У России свой путь и своя голова на плечах!», — написал Брыкин в своем telegram-канале. Ранее Эрдоган призвал Путина к «справедливому решению» по ситуации на Украине. Также глава Турции предложил президенту России одностороннее завершению боевых действий, передает телеканал 360. В ходе разговора с Эрдоганом Путин заявил, что Россия открыта к переговорам. Однако Запад продолжает эскалацию конфликта на Украине. Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу приказал прекратить огонь на Рождество.

Президент Турции Реджеп Эрдоган должен обращать внимание на конфликты внутри своей страны, а уже потом раздавать советы другим. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин после того, как глава Турции предложил президенту РФ Владимиру Путину одностороннее прекращение боевых действий на Украине. «Эрдоган мечтает восстановить Османскую империю. Он считает, что уже ее восстановил, поэтому и начал лезть куда не надо! Пусть разберется в своем Восточном мире, в котором проблем и вооруженных конфликтов не мало, а потом советы раздает! У России свой путь и своя голова на плечах!», — написал Брыкин в своем telegram-канале. Ранее Эрдоган призвал Путина к «справедливому решению» по ситуации на Украине. Также глава Турции предложил президенту России одностороннее завершению боевых действий, передает телеканал 360. В ходе разговора с Эрдоганом Путин заявил, что Россия открыта к переговорам. Однако Запад продолжает эскалацию конфликта на Украине. Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу приказал прекратить огонь на Рождество.