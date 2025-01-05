Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала кадр с российским певцом Ярославом Дроновым (Shaman), у которого на руке написано ее имя. Соответствующее фото опубликовано в соцсетях Мизулиной.
«А как вы проводите новогодние праздники?» — подписала Мизулина свой пост в telegram-канале. На руке Шамана написано имя «Катя».
26 сентября артист сообщил о разводе со своей уже второй женой Еленой Мартыновой, с которой он прожил около семи лет. По его словам, причиной стал слишком занятой график.
Подробный материал о возможном романе Мизулиной и Дронова писал телеканал 360.ru. Звезды часто упоминают друг друга в соцсетях и публикуют совместные видео. Также известно, что одним из последних поводов для подобных слухов стали их поездки в Челябинск в конце сентября 2024 года.
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