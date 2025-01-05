Shaman подогрел слухи о романе с Екатериной Мизулиной. Фото

Мизулина намекнула на совместный отдых с Shaman в новогодние праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Мизулина опубликовала совместное фото с Дроновым (Shaman)
Мизулина опубликовала совместное фото с Дроновым (Shaman) Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала кадр с российским певцом Ярославом Дроновым (Shaman), у которого на руке написано ее имя. Соответствующее фото опубликовано в соцсетях Мизулиной.

«А как вы проводите новогодние праздники?» — подписала Мизулина свой пост в telegram-канале. На руке Шамана написано имя «Катя».

На правой руке SHAMAN'a видно надпись «Катя»
На правой руке SHAMAN'a видно надпись «Катя»
Фото:

26 сентября артист сообщил о разводе со своей уже второй женой Еленой Мартыновой, с которой он прожил около семи лет. По его словам, причиной стал слишком занятой график.

Подробный материал о возможном романе Мизулиной и Дронова писал телеканал 360.ru. Звезды часто упоминают друг друга в соцсетях и публикуют совместные видео. Также известно, что одним из последних поводов для подобных слухов стали их поездки в Челябинск в конце сентября 2024 года.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала кадр с российским певцом Ярославом Дроновым (Shaman), у которого на руке написано ее имя. Соответствующее фото опубликовано в соцсетях Мизулиной. «А как вы проводите новогодние праздники?» — подписала Мизулина свой пост в telegram-канале. На руке Шамана написано имя «Катя». 26 сентября артист сообщил о разводе со своей уже второй женой Еленой Мартыновой, с которой он прожил около семи лет. По его словам, причиной стал слишком занятой график. Подробный материал о возможном романе Мизулиной и Дронова писал телеканал 360.ru. Звезды часто упоминают друг друга в соцсетях и публикуют совместные видео. Также известно, что одним из последних поводов для подобных слухов стали их поездки в Челябинск в конце сентября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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