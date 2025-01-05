В Тюмени на 10 часов задержали вылет самолета

Рейс в Башкортостан задержан на 10 часов
Рейс из Тюмени в Уфу, который 6 января выполняет авиакомпания «ЮТэйр», задерживается на 10 часов. Информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс Тюмень — Уфа, авиакомпания „ЮТэйр“. Вылет по расписанию: 06:05, 6 января. Расчетное время: 16:20, 6 января», — следует из данных аэропорта.
URA.RU направило запрос о причинах задержки в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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