05 января 2025
04 января 2025

В Тюмени на 10 часов задержали вылет самолета

В Тюмени на 10 часов задерживается вылет самолета «ЮТэйр» в Уфу
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс в Башкортостан задержан на 10 часов
Рейс в Башкортостан задержан на 10 часов Фото:

Рейс из Тюмени в Уфу, который 6 января выполняет авиакомпания «ЮТэйр», задерживается на 10 часов. Информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс Тюмень — Уфа, авиакомпания „ЮТэйр“. Вылет по расписанию: 06:05, 6 января. Расчетное время: 16:20, 6 января», — следует из данных аэропорта.

URA.RU направило запрос о причинах задержки в авиакомпанию. Ответ ожидается. 

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Рейс из Тюмени в Уфу, который 6 января выполняет авиакомпания «ЮТэйр», задерживается на 10 часов. Информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс Тюмень — Уфа, авиакомпания „ЮТэйр“. Вылет по расписанию: 06:05, 6 января. Расчетное время: 16:20, 6 января», — следует из данных аэропорта. URA.RU направило запрос о причинах задержки в авиакомпанию. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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