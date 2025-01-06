В Мособлдуме предложили снизить пенсионный возраст

Пенсионный возраст в России должен быть на уровне начала пенсионной реформы — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С таким предложением выступил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.
«Снижать возраст необходимо до уровня начала пенсионной реформы. Сегодня много говорят о четырехдневной рабочей неделе. Считаю рациональным не применять данный опыт, но вернуть прежний возраст выхода на пенсию», — заявил Никитин в разговоре с «Газетой.ru».
По словам депутата, с начала проведения пенсионной реформы в 2019 году продолжительность жизни граждан в России сократилась. Так, мужчины в среднем стали жить на два года меньше, а женщины — на четыре месяца. Никитин заявил, что при этих условиях необходимо вернуть прошлый уровень пенсионного возраста и повысить размер выплат.
Ранее россиянам назвали условия выхода на пенсию в 2025 году. Теперь для выхода на пенсию требуется накопить определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и иметь необходимый страховой стаж — минимум 15 лет.
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