В Мособлдуме предложили снизить пенсионный возраст

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В Мособлдуме предложили снизить пенсионный возраст из-за сокращения продолжительности жизни россиян
В Мособлдуме предложили снизить пенсионный возраст из-за сокращения продолжительности жизни россиян Фото:

Пенсионный возраст в России должен быть на уровне начала пенсионной реформы — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С таким предложением выступил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

«Снижать возраст необходимо до уровня начала пенсионной реформы. Сегодня много говорят о четырехдневной рабочей неделе. Считаю рациональным не применять данный опыт, но вернуть прежний возраст выхода на пенсию», — заявил Никитин в разговоре с «Газетой.ru».

По словам депутата, с начала проведения пенсионной реформы в 2019 году продолжительность жизни граждан в России сократилась. Так, мужчины в среднем стали жить на два года меньше, а женщины — на четыре месяца. Никитин заявил, что при этих условиях необходимо вернуть прошлый уровень пенсионного возраста и повысить размер выплат.

Ранее россиянам назвали условия выхода на пенсию в 2025 году. Теперь для выхода на пенсию требуется накопить определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и иметь необходимый страховой стаж — минимум 15 лет.

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Пенсионный возраст в России должен быть на уровне начала пенсионной реформы — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С таким предложением выступил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин. «Снижать возраст необходимо до уровня начала пенсионной реформы. Сегодня много говорят о четырехдневной рабочей неделе. Считаю рациональным не применять данный опыт, но вернуть прежний возраст выхода на пенсию», — заявил Никитин в разговоре с «Газетой.ru». По словам депутата, с начала проведения пенсионной реформы в 2019 году продолжительность жизни граждан в России сократилась. Так, мужчины в среднем стали жить на два года меньше, а женщины — на четыре месяца. Никитин заявил, что при этих условиях необходимо вернуть прошлый уровень пенсионного возраста и повысить размер выплат. Ранее россиянам назвали условия выхода на пенсию в 2025 году. Теперь для выхода на пенсию требуется накопить определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и иметь необходимый страховой стаж — минимум 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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