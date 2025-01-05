05 января 2025
04 января 2025

Тюменский губернатор празднует день рождения

Губернатору Тюменской области Александру Моору исполнился 51 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор празднует день рождения 6 января
Александр Моор празднует день рождения 6 января Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор 6 января празднует свой день рождения. Главе региона исполнился 51 год.

Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 года. Он коренной тюменец, с детства жил в микрорайоне Березняки.

На пост губернатора впервые был избран в 2018 году, до этого семь лет проработав мэром Тюмени. В 2023 году, по итогам голосования в трех субъектах — Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, Александр Моор вновь стал главой региона, побив свой личный рекорд.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор 6 января празднует свой день рождения. Главе региона исполнился 51 год. Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 года. Он коренной тюменец, с детства жил в микрорайоне Березняки. На пост губернатора впервые был избран в 2018 году, до этого семь лет проработав мэром Тюмени. В 2023 году, по итогам голосования в трех субъектах — Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, Александр Моор вновь стал главой региона, побив свой личный рекорд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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