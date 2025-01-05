Тюменский губернатор празднует день рождения

Александр Моор празднует день рождения 6 января
Губернатор Тюменской области Александр Моор 6 января празднует свой день рождения. Главе региона исполнился 51 год.
Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 года. Он коренной тюменец, с детства жил в микрорайоне Березняки.
На пост губернатора впервые был избран в 2018 году, до этого семь лет проработав мэром Тюмени. В 2023 году, по итогам голосования в трех субъектах — Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, Александр Моор вновь стал главой региона, побив свой личный рекорд.
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