Военкор Стешин сообщил о поездке Киркорова в серую зону Донбасса

Король поп-сцены Филипп Киркоров посетил серую зону Донбасса ради встречи со своей бывшей одноклассницей. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской Правды» Дмитрий Стешин.
«Российский певец Филипп Киркоров навестил свою одноклассницу во время поездки в Донбасс», — заявил Стешин в беседе с изданием «Аргументы и факты». Он отметил, что певец, несмотря на предупреждения об опасности, все равно был настроен на поездку. Единственное, о чем его попросили, так это не использовать кортеж в целях безопасности. По словам военкора, пойдя на такой рискованный шаг, Киркоров проявил храбрость и мужество.
Последний раз Киркоров был в Донбассе в феврале прошлого года. Тогда он выступил в Горловке перед пациентами и сотрудниками городской больницы № 2. Он привез им гуманитарную помощь, а также пожертвовал три млн рублей в приют для животных.
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