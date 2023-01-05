В Кургане на остановках появились сугробы, а на дорогах — наледь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана жалуются на неочищенные от снега остановки и гололед на дорогах. Пассажиры боятся попасть под автобус, пишут горожане в курганских пабликах в соцсети «ВКонтакте».

«Люди падают под автобус. Гололед страшный у остановок, снег горой навален. Заводы работают, а дорожники что? Кого винить?», — пишет Алена Савина в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». Под постом выложены фотографии остановки напротив железнодорожного вокзала.

В комментариях горожане жалуются на плохое состояние и других остановок. «На остановке „ул. Зорге“ невозможно выйти из автобуса, сугроб вдоль всей остановки уже третий день после снегопада. Где дворники?», — пишет Галина Афанасьева. «Дорожники делают отвал к тротуарам, переходам и остановкам», — отмечает Татьяна Кузнецова. «У нас остановку завалили [снегом] и чтоб дойти до нее, надо идти по дороге», — возмущается Дарья Сухова.

В пресс-службе администрации Кургана URA.RU ответили, что службы, задействованные в уборке улично-дорожной сети, работают на устранении последствий снегопада в круглосуточном режиме. «В первую очередь прочистили центральные магистральные улицы, после техника зашла в микрорайоны. Также расчищаются заезды, тротуары, убираются валы на автобусных остановках, пешеходных переходах и ручным способом места, где не зашла техника. Улично-дорожная сеть находится в проезжем состоянии. К сожалению, одновременно зайти на все улицы невозможно. В ближайшее время последствия снегопада будут полностью устранены», — говорится в ответе мэрии.

Специалисты отметили, что от наката у остановок выполнены работы по посыпке противогололедными материалами. Подходы к остановке «Железнодорожный вокзал» и посадочная площадка очищены, снежный вал сформирован со стороны проезжей части и в порядке очередности будет вывезен на снежный полигон.

Курганцы жалуются на заваленные снегом остановки фото: группа «Инцидент/Курган», «ВКонтакте»