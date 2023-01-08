Тюменский общепит разбогател, нажившись на тюменцах и северянах

Прибыль тюменских баров и ресторанов увеличилась в 4 раза в праздничную неделю

09 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменские бары и рестораны увеличили прибыль в 4 раза Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменские бары и рестораны умножили свою прибыль за время праздничных дней. Об этом URA.RU сообщили сотрудники тюменских заведений общепита. «Наплыв был такой, что мы еле справлялись. Клиентов в новогоднюю неделю было в 3-4 раза больше, чем в обычные выходные. Сейчас половины позиций меню просто нет в наличии из-за того, что все раскупили. Последние несколько дней идет спад, можно выдохнуть», — сообщают сотрудники заведений. Информацию о четырехкратной прибыли подтвердили в 5 заведениях общепита, расположенных в центре Тюмени. По словам источников, пик посещаемости пришелся на первые числа января, со 2 по 6. Источники предполагают, что резкий рост посещаемости в праздничные дни отчасти связан с наплывом северян. Ранее тюменцы жаловались, что не могут попасть в торговые центры из-за огромных очередей туристов из ХМАО и ЯНАО.

Тюменские бары и рестораны умножили свою прибыль за время праздничных дней. Об этом URA.RU сообщили сотрудники тюменских заведений общепита. «Наплыв был такой, что мы еле справлялись. Клиентов в новогоднюю неделю было в 3-4 раза больше, чем в обычные выходные. Сейчас половины позиций меню просто нет в наличии из-за того, что все раскупили. Последние несколько дней идет спад, можно выдохнуть», — сообщают сотрудники заведений. Информацию о четырехкратной прибыли подтвердили в 5 заведениях общепита, расположенных в центре Тюмени. По словам источников, пик посещаемости пришелся на первые числа января, со 2 по 6. Источники предполагают, что резкий рост посещаемости в праздничные дни отчасти связан с наплывом северян. Ранее тюменцы жаловались, что не могут попасть в торговые центры из-за огромных очередей туристов из ХМАО и ЯНАО.