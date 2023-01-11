В УГИБДД сообщили о смертельном ДТП на курганской трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На федеральной трассе «Иртыш» в Лебяжьевском округе (Курганская область) в ночной аварии погиб водитель иномарки. Данные о ДТП появились на сайте курганского управления ГИБДД.

«11 января на территории Лебяжьевского округа погиб молодой человек. <…> выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем „Mercedes-Benz Actros“. <…> В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался», — сообщили предварительные данные в Госавтоинспекции. Авария случилась в 0:15 на 331 км федеральной автодороги.

Погибшим был 28-летний водитель автомобиля Ford Focus. Он ехал со стороны Кургана в направлении Омска. За рулем тягача, с которым столкнулась легковая иномарка, находился 35-летний мужчина. Обстоятельства аварии выясняются, добавили в УГИБДД региона.