11 января 2023

В Курганской области ночью на трассе произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, гаишники, дпс, гаи, перекрытие трассы
В УГИБДД сообщили о смертельном ДТП на курганской трассе Фото:

На федеральной трассе «Иртыш» в Лебяжьевском округе (Курганская область) в ночной аварии погиб водитель иномарки. Данные о ДТП появились на сайте курганского управления ГИБДД.

«11 января на территории Лебяжьевского округа погиб молодой человек. <…> выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем „Mercedes-Benz Actros“. <…> В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался», — сообщили предварительные данные в Госавтоинспекции. Авария случилась в 0:15 на 331 км федеральной автодороги.

Погибшим был 28-летний водитель автомобиля Ford Focus. Он ехал со стороны Кургана в направлении Омска. За рулем тягача, с которым столкнулась легковая иномарка, находился 35-летний мужчина. Обстоятельства аварии выясняются, добавили в УГИБДД региона.

В Курганской области на трассе «Иртыш» в ночном ДТП погиб водитель легковой иномарки

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На федеральной трассе «Иртыш» в Лебяжьевском округе (Курганская область) в ночной аварии погиб водитель иномарки. Данные о ДТП появились на сайте курганского управления ГИБДД. «11 января на территории Лебяжьевского округа погиб молодой человек. <…> выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем „Mercedes-Benz Actros“. <…> В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался», — сообщили предварительные данные в Госавтоинспекции. Авария случилась в 0:15 на 331 км федеральной автодороги. Погибшим был 28-летний водитель автомобиля Ford Focus. Он ехал со стороны Кургана в направлении Омска. За рулем тягача, с которым столкнулась легковая иномарка, находился 35-летний мужчина. Обстоятельства аварии выясняются, добавили в УГИБДД региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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