11 января 2023

Тюменец ударил сожительницу ножницами за отказ выпить

© Служба новостей «URA.RU»
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Гимназия №215. Екатеринбург, ножницы, маникюрные ножницы
Житель тобольского района вооружился ножницами и воткнул их в ногу сожительнице за отказ пить с ним Фото:

Житель Тобольского района Тюменской области вонзил ножницы в ногу своей знакомой за то, что та не захотела пить с ним алкоголь. Об этом сообщает УМВД России по Тюменской области.

«В день происшествия, находясь дома, он позвал ее распить алкоголь, но получил отказ. Тогда мужчина взял в руки ножницы и сначала высказал потерпевшей угрозы убийством, но, получив отказ снова, ударил ножницами селянку в левую голень», — сообщает УМВД.

По информации УМВД, мужчина неоднократно был судим, а также злоупотреблял горячительными напитками. Против тюменца возбуждено два уголовных дела: угроза убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Ранее URA.RU сообщало, как тюменец вонзил нож в подругу из-за разногласия. Он расправился со знакомой ударом ножа в грудь.

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Житель Тобольского района Тюменской области вонзил ножницы в ногу своей знакомой за то, что та не захотела пить с ним алкоголь. Об этом сообщает УМВД России по Тюменской области. «В день происшествия, находясь дома, он позвал ее распить алкоголь, но получил отказ. Тогда мужчина взял в руки ножницы и сначала высказал потерпевшей угрозы убийством, но, получив отказ снова, ударил ножницами селянку в левую голень», — сообщает УМВД. По информации УМВД, мужчина неоднократно был судим, а также злоупотреблял горячительными напитками. Против тюменца возбуждено два уголовных дела: угроза убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ранее URA.RU сообщало, как тюменец вонзил нож в подругу из-за разногласия. Он расправился со знакомой ударом ножа в грудь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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