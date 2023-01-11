Тюменец ударил сожительницу ножницами за отказ выпить

Житель тобольского района вооружился ножницами и воткнул их в ногу сожительнице за отказ пить с ним Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тобольского района Тюменской области вонзил ножницы в ногу своей знакомой за то, что та не захотела пить с ним алкоголь. Об этом сообщает УМВД России по Тюменской области.

«В день происшествия, находясь дома, он позвал ее распить алкоголь, но получил отказ. Тогда мужчина взял в руки ножницы и сначала высказал потерпевшей угрозы убийством, но, получив отказ снова, ударил ножницами селянку в левую голень», — сообщает УМВД.

По информации УМВД, мужчина неоднократно был судим, а также злоупотреблял горячительными напитками. Против тюменца возбуждено два уголовных дела: угроза убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Ранее URA.RU сообщало, как тюменец вонзил нож в подругу из-за разногласия. Он расправился со знакомой ударом ножа в грудь.