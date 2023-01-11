Уволенные высокопоставленные чиновники числились в рабочей группе мэрии Кургана

Уволенные главы департаментов чилились в рабочей группе по ЖКХ и отоплению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшие высокопоставленные чиновники, ранее уволившиеся из администрации Кургана в 2021 году, числились в рабочей группе по ЖКХ и отоплению вплоть до 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Администрация постановляет: внести изменения к постановлению от 29 марта 2017 года „Об утверждении состава рабочей группы по вопросам разработки и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения“», — указано в документе, датированном 11 января. До принятия постановления рабочую группу возглавлял уволенный еще в марте 2021 года бывший первый замглавы Кургана Андрей Жижин. Также в рабочей группе до 11 января числились следующие уволенные сотрудники: экс-руководитель департамента ЖКХ Александр Гонцов, экс-директор департамента экономического развития Павел Комогоров.

С 2023 года состав рабочей группы полностью изменился. Председателем назначен первый замглавы Павел Каргаполов, его заместителями по группе назначены директор департамента экономразвития Александр Кондратов, директор департамента ЖКХ Роман Медведев и директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова.

В обновленный состав также вошли: замдиректора ЖКХ Андрей Благинин, начальник правового управления мэрии Людмила Богданова, начальник управления инвестиционной политики Анна Бунина, глава департамента финансов Игорь Зворыгин, а также другие чиновники и руководители водо- и теплоснабжающих компаний. Всего в группе состоят 20 членов, ранее их было 12.

Ранее URA.RU писало, что Александр Гонцов ушел в отставку после критики губернатора Вадима Шумкова. После увольнения из мэрии Кургана в марте 2021 года он некоторое время возглавлял отдел ЖКХ и транспорта в администрации Кетовского района, а теперь работает первым заместителем руководителя «Курганавтодора». Что касается Жижина, сейчас он возглавляет компанию «Чистый город», а Комогоров после работы в курганской администрации трудоустроился в Саранске (Республика Мордовия).