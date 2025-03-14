Рубио: Европа выступила за новые санкции против РФ

На встрече глав дипломатических ведомств стран Группы семи (G7) в Канаде обсуждались новые санкции против России. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, европейские страны проявили инициативу по ужесточению рестрикций, в то время как США на данный момент не видят необходимости в дополнительных ограничениях.
Марко Рубио подчеркнул, что американская сторона не стремится к ужесточению санкционной политики против России на текущий момент. «Что бы [европейцы] ни решили и ни предприняли, мы не можем это контролировать», — заявил Рубио. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп надеется на привлечение всех сторон к мирным переговорам, не прибегая к новым санкциям.
Европейский Союз принял решение продлить санкции в отношении РФ, одновременно освободив от ограничений министра спорта России Олега Дегтярева и нескольких выдающихся предпринимателей, пишет издание Barron's. Ранее Венгрия выразила готовность использовать право вето на обновление списка санкций, касающихся примерно 2000 российских граждан, требуя исключить из него бизнесмена Михаила Фридмана.
Вначале Венгрия настаивала на исключении восьми российских предпринимателей, включая Алишера Усманова и Петра Авена. Но затем сократила свои требования до одного Фридмана.
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