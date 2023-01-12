В Тюменской области забросили могилы участников ВОВ

На заброшенных захоронениях установят новые надгробия (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Общественники из Тобольского района Тюменской области займутся облагораживанием могил участников Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены из-за отсутствия средств на их содержание. Деньги на эти цели от Фонда президентских грантов выиграли члены районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

«В 2022 году на средства президентского гранта мы начали работу по облагораживанию могил участников Великой Отечественной войны, умерших уже в мирное время. По разным причинам за ними никто не ухаживает. И таких захоронений на территории Тобольского района много. Проект нужно продолжить», — говорится в пояснительной записке к заявке общественников на Фонд президентских грантов.

По словам авторов проекта, речь идет о могилах солдат, вернувшихся с фронта и занимавшихся восстановлением страны в мирное время. Сейчас в живых нет и их родственников. За захоронениями, как могут, пытаются следить жители сел, но у них нет средств на изготовление надгробных плит, оградок и их установку.

На деньги гранта общественники из Тобольского района облагородят 13 могил. На эти цели выделено почти полмиллиона рублей.