16 марта 2025

Тюменцы услышат звуки сирен 18 марта

В Тюмени 18 марта организуют проверку систем оповещения
© Служба новостей «URA.RU»
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На территории региона будет проведена командно-штабная тренировка
На территории региона будет проведена командно-штабная тренировка Фото:

В Тюмени проведут проверку систем оповещения. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Завтра на территории региона будет проведена командно-штабная тренировка. Время запуска учебного сигнала „Внимание всем“ с перехватом эфирного телевизионного вещания и радиовещания — 10:43», — передает инфоцентр.

При срабатывании сигнала тюменцам потребуется включать радио или телевидение. Дикторы дадут информацию по сигналам гражданской обороны.

Проверки систем оповещения проводились в областной столице совсем недавно. Звуки сирен тюменцы могли слышать 5 марта.

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В Тюмени проведут проверку систем оповещения. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Завтра на территории региона будет проведена командно-штабная тренировка. Время запуска учебного сигнала „Внимание всем“ с перехватом эфирного телевизионного вещания и радиовещания — 10:43», — передает инфоцентр. При срабатывании сигнала тюменцам потребуется включать радио или телевидение. Дикторы дадут информацию по сигналам гражданской обороны. Проверки систем оповещения проводились в областной столице совсем недавно. Звуки сирен тюменцы могли слышать 5 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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