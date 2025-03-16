Тюменцы услышат звуки сирен 18 марта

На территории региона будет проведена командно-штабная тренировка
В Тюмени проведут проверку систем оповещения. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Завтра на территории региона будет проведена командно-штабная тренировка. Время запуска учебного сигнала „Внимание всем“ с перехватом эфирного телевизионного вещания и радиовещания — 10:43», — передает инфоцентр.
При срабатывании сигнала тюменцам потребуется включать радио или телевидение. Дикторы дадут информацию по сигналам гражданской обороны.
Проверки систем оповещения проводились в областной столице совсем недавно. Звуки сирен тюменцы могли слышать 5 марта.
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