14 января 2023
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12 января 2023

Спецпредставитель Моора по вопросам СВО передал тюменским военным оборудование. Видео

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Отправка мобилизованных. Тюмень , служба по контракту, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных
Бойцам передали прицелы и флаг подразделения Фото:

Специальный представитель губернатора Тюменской области Александра Моора по вопросам СВО Николай Савченко передал бойцам подразделения «Тайга» оборудование и флаг. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Привезли вам специальное оборудование, прицелы на каждого, планшеты, все, что нужно, чтобы вы задачи выполняли, себя сберегли и помогли товарищам. <…> Мы вас всех ждем в Тюмени, в том числе и тех, кто не из Тюмени», — сообщает инфоцентр со ссылкой на Савченко. Также спецпредставитель губернатора пожелал бойцам сохранить историю подразделения.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В боевых действиях принимают участие российские военные, подписавшие контракты. В Тюменской области созданы собственные спецподразделения — «Тобол», «Тайга» и «Сибирь».

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Специальный представитель губернатора Тюменской области Александра Моора по вопросам СВО Николай Савченко передал бойцам подразделения «Тайга» оборудование и флаг. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Привезли вам специальное оборудование, прицелы на каждого, планшеты, все, что нужно, чтобы вы задачи выполняли, себя сберегли и помогли товарищам. <…> Мы вас всех ждем в Тюмени, в том числе и тех, кто не из Тюмени», — сообщает инфоцентр со ссылкой на Савченко. Также спецпредставитель губернатора пожелал бойцам сохранить историю подразделения. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В боевых действиях принимают участие российские военные, подписавшие контракты. В Тюменской области созданы собственные спецподразделения — «Тобол», «Тайга» и «Сибирь».
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