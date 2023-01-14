Спецпредставитель Моора по вопросам СВО передал тюменским военным оборудование. Видео

15 января 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Бойцам передали прицелы и флаг подразделения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Специальный представитель губернатора Тюменской области Александра Моора по вопросам СВО Николай Савченко передал бойцам подразделения «Тайга» оборудование и флаг. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Привезли вам специальное оборудование, прицелы на каждого, планшеты, все, что нужно, чтобы вы задачи выполняли, себя сберегли и помогли товарищам. <…> Мы вас всех ждем в Тюмени, в том числе и тех, кто не из Тюмени», — сообщает инфоцентр со ссылкой на Савченко. Также спецпредставитель губернатора пожелал бойцам сохранить историю подразделения. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В боевых действиях принимают участие российские военные, подписавшие контракты. В Тюменской области созданы собственные спецподразделения — «Тобол», «Тайга» и «Сибирь».

Специальный представитель губернатора Тюменской области Александра Моора по вопросам СВО Николай Савченко передал бойцам подразделения «Тайга» оборудование и флаг. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Привезли вам специальное оборудование, прицелы на каждого, планшеты, все, что нужно, чтобы вы задачи выполняли, себя сберегли и помогли товарищам. <…> Мы вас всех ждем в Тюмени, в том числе и тех, кто не из Тюмени», — сообщает инфоцентр со ссылкой на Савченко. Также спецпредставитель губернатора пожелал бойцам сохранить историю подразделения. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В боевых действиях принимают участие российские военные, подписавшие контракты. В Тюменской области созданы собственные спецподразделения — «Тобол», «Тайга» и «Сибирь».