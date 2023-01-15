В Тюменской области скорая помощь сбила пешехода

16 января 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Водитель скорой помощи сбил девушку на переходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобиль скорой помощи в Тобольске (Тюменская область) сбил девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает городская Госавтоинспекция. «В Тобольске на улице Ремезова, напротив строения №118 в 6-м микрорайоне, 33-летний водитель, управляя служебным автомобилем „ИАЦ-1767М2“ (скорая медицинская помощь), с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, допустил наезд на пешехода. 20-летняя девушка получила травмы», — сообщает Госавтоинспекция Тобольска. В ведомстве добавили, что тоболячка переходила дорогу по переходу, ей горел «зеленый». Госпитализация пострадавшей не понадобилась. ЧП произошло утром 12 января. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

Автомобиль скорой помощи в Тобольске (Тюменская область) сбил девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает городская Госавтоинспекция. «В Тобольске на улице Ремезова, напротив строения №118 в 6-м микрорайоне, 33-летний водитель, управляя служебным автомобилем „ИАЦ-1767М2“ (скорая медицинская помощь), с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, допустил наезд на пешехода. 20-летняя девушка получила травмы», — сообщает Госавтоинспекция Тобольска. В ведомстве добавили, что тоболячка переходила дорогу по переходу, ей горел «зеленый». Госпитализация пострадавшей не понадобилась. ЧП произошло утром 12 января. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.