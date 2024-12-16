Власти опровергли наличие списка запрещенных слов в тюменской школе

В социальных сетях распространяется фотография списка слов, которые якобы запрещены в школах
Список запрещенных в школе слов, который распространяется в соцсетях, не имеет никакого отношения к Тюмени. Об этом заявили в инфоцентре регионального правительства.
«Фотография, на которой запечатлен „Список запрещенных слов в школе №12“, никакого отношения к Тюмени не имеет. В городе нет школы №12, есть гимназия», — рассказали в инфоцентре.
В социальных сетях распространяется фотография списка слов, которые якобы запрещены в учебных учреждениях. Среди них — скуф, квадробер, тюбик. Подробнее о значении указанных слов можно прочитать на сайте URA.RU.
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