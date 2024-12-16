Власти опровергли наличие списка запрещенных слов в тюменской школе

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В социальных сетях распространяется фотография списка слов, которые якобы запрещены в школах
В социальных сетях распространяется фотография списка слов, которые якобы запрещены в школах Фото:

Список запрещенных в школе слов, который распространяется в соцсетях, не имеет никакого отношения к Тюмени. Об этом заявили в инфоцентре регионального правительства. 

«Фотография, на которой запечатлен „Список запрещенных слов в школе №12“, никакого отношения к Тюмени не имеет. В городе нет школы №12, есть гимназия», — рассказали в инфоцентре.

В социальных сетях распространяется фотография списка слов, которые якобы запрещены в учебных учреждениях. Среди них — скуф, квадробер, тюбик. Подробнее о значении указанных слов можно прочитать на сайте URA.RU.

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Список запрещенных в школе слов, который распространяется в соцсетях, не имеет никакого отношения к Тюмени. Об этом заявили в инфоцентре регионального правительства.  «Фотография, на которой запечатлен „Список запрещенных слов в школе №12“, никакого отношения к Тюмени не имеет. В городе нет школы №12, есть гимназия», — рассказали в инфоцентре. В социальных сетях распространяется фотография списка слов, которые якобы запрещены в учебных учреждениях. Среди них — скуф, квадробер, тюбик. Подробнее о значении указанных слов можно прочитать на сайте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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