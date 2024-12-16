В Тюменской области построили трассу для зимних автогонок

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Сейчас готов ледовый трек длиной 1 100 метров
Сейчас готов ледовый трек длиной 1 100 метров Фото:

В Нижнетавдинском районе Тюменской области построили трассу для зимних автомобильных гонок. Длина трека составляет 1 100 метров. Об этом сообщили в telegram-канале «Кайвар парка», где и расположена трасса.

«Уже сейчас готов ледовый трек длиной 1100 метров с толщиной покрытия до 20 сантиметров и шириной от 12 до 18 метров. Характеристики трассы позволяют проводить зимний гоночный сезон в 2025-2026 годах с ноября по конец апреля», — говорит основатель туристического комплекса Максим Решетников.

Трасса, расположенная в парке, будет круглогодичной. Похожие треки есть только в таких крупных городах, как Москва, Казань и Красноярск.

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В Нижнетавдинском районе Тюменской области построили трассу для зимних автомобильных гонок. Длина трека составляет 1 100 метров. Об этом сообщили в telegram-канале «Кайвар парка», где и расположена трасса. «Уже сейчас готов ледовый трек длиной 1100 метров с толщиной покрытия до 20 сантиметров и шириной от 12 до 18 метров. Характеристики трассы позволяют проводить зимний гоночный сезон в 2025-2026 годах с ноября по конец апреля», — говорит основатель туристического комплекса Максим Решетников. Трасса, расположенная в парке, будет круглогодичной. Похожие треки есть только в таких крупных городах, как Москва, Казань и Красноярск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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