В Тюменской области построили трассу для зимних автогонок

В Нижнетавдинском районе Тюменской области построили трассу для зимних автомобильных гонок. Длина трека составляет 1 100 метров. Об этом сообщили в telegram-канале «Кайвар парка», где и расположена трасса.
«Уже сейчас готов ледовый трек длиной 1100 метров с толщиной покрытия до 20 сантиметров и шириной от 12 до 18 метров. Характеристики трассы позволяют проводить зимний гоночный сезон в 2025-2026 годах с ноября по конец апреля», — говорит основатель туристического комплекса Максим Решетников.
Трасса, расположенная в парке, будет круглогодичной. Похожие треки есть только в таких крупных городах, как Москва, Казань и Красноярск.
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