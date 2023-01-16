16 января 2023
15 января 2023

В ЯНАО диспансеризацию можно пройти круглосуточно

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Проценко Дениса в окружной кардиологический диспансер. Сургут, медицина, больница, реанимация, пациент, медицинский монитор
В Тарко-Сале впервые начали проводить круглосуточную диспансеризацию Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) впервые начали проводить круглосуточную диспансеризацию. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«С января пуровчане могут пройти процедуру в любое удобное время. В дневные часы с 8:00 до 18:00 в поликлинике, в вечернее и ночное время с 18:00 до 8:00 — в приемном отделении стационара», — говорится в сообщении.

Медицинский персонал приемного покоя прошел специальное обучение. Результаты можно будет получить на следующий день.

Ранее URA.RU сообщало, что в трех городах ЯНАО можно будет выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Пройти дополнительный скрининг можно в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) впервые начали проводить круглосуточную диспансеризацию. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «С января пуровчане могут пройти процедуру в любое удобное время. В дневные часы с 8:00 до 18:00 в поликлинике, в вечернее и ночное время с 18:00 до 8:00 — в приемном отделении стационара», — говорится в сообщении. Медицинский персонал приемного покоя прошел специальное обучение. Результаты можно будет получить на следующий день. Ранее URA.RU сообщало, что в трех городах ЯНАО можно будет выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Пройти дополнительный скрининг можно в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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