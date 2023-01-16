В ЯНАО диспансеризацию можно пройти круглосуточно

В Тарко-Сале (ЯНАО) впервые начали проводить круглосуточную диспансеризацию. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
«С января пуровчане могут пройти процедуру в любое удобное время. В дневные часы с 8:00 до 18:00 в поликлинике, в вечернее и ночное время с 18:00 до 8:00 — в приемном отделении стационара», — говорится в сообщении.
Медицинский персонал приемного покоя прошел специальное обучение. Результаты можно будет получить на следующий день.
Ранее URA.RU сообщало, что в трех городах ЯНАО можно будет выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Пройти дополнительный скрининг можно в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое.
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