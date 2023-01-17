Власти ЯНАО сделают подарок Лабытнанги на 155-летний юбилей

На юбилей Лабытнанги и Харпа, которым в этом году исполняется 155 и 55 лет, власти ЯНАО подарят спорткомплекс с бассейном и новую школу искусств. Об этом сообщается на сайте заксобрания региона.
«К двойному юбилею в городском округе капитально отремонтируют несколько автомобильных развязок и дорог, завершат строительство школы на 550 учащихся и четырех многоквартирных домов: два в Лабытнанги и два в Харпе. В них переедут жители аварийного фонда. Также подарками станут спорткомплекс с бассейном в поселке и реконструкция школы искусств в городе», — говорится на сайте.
Также к юбилею города планируется завершить реконструкцию Коми-деревни — этнографического парка с музеями и зоной отдыха. Этот проект получил финансовую поддержку — 85 миллионов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой отпразднует юбилей в 2025 году. К этому времени власти города планируют сдать скандальные объекты — завершить работы на озере Молодежное и открыть бассейн «Юность».
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