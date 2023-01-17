В Кургане замглавы МЧС Супруновский и губернатор Шумков провели совещание с уральскими чиновниками и силовиками

Курганский губернатор рассказал, что обсуждали на закрытом совещании с замглавы МЧС России (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На совещании в правительстве Курганской области, в котором 18 января принял участие заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский, подвели итоги работы чрезвычайного ведомства за прошлый год и обсудили вопросы по созданию в регионе филиала Росавиалесоохраны. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Провели межрегиональный сбор по линии МЧС с участием заместителя министра Анатолия Супруновского. Проанализировали итоги деятельности территориальных подсистем предупреждения и ликвидации ЧС. Поблагодарил за принятые и поддержанные предложения Курганской области, направленные нами в прошлом году в адрес председателя правительства РФ и министра МЧС», — написал Шумков. Он отметил, что пока остаются не решенными вопросы по созданию в Курганской области филиала Росавиалесоохраны и формированию единой системы противопожарной службы. На заседании также присутствовали руководители силовых ведомств и представители правительств уральских регионов.

Ранее URA.RU писало, что 18 января в Курган прилетел замглавы МЧС России Супруновский. В заседании приняли участие руководители ГУ МЧС всех регионов Уральского федерального округа, а также представители уральских правительств. Также федеральный чиновник наградит пожарных и спасателей, посетит выставку техники и оценит уровень сотрудников чрезвычайного ведомства во время учений.

В Курган прибыл замглавы МЧС Анатолий Супруновский Фото: t.me/silavpravdevshumkov

В заседании приняли участие руководители ГУ МЧС России со всех регионов Урала Фото: t.me/silavpravdevshumkov

На совещании подвели итоги работы систем за прошлый год Фото: t.me/silavpravdevshumkov