В Кургане на закрытое совещание собрались начальники уральских главков МЧС

18 января 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

В Курган приехали руководители ГУ МЧС России со всего Урала (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 18 января проходит пленарное заседание по подведению итогов работы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Урале. На нем присутствуют руководители ГУ МЧС всех регионов Уральского федерального округа. Закрытое заседание проводит заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский, передает корреспондент URA.RU «На пленарное заседание в правительство пришли начальники главных управлений МЧС Уральского федерального округа. На нем также присутствуют сотрудники чрезвычайного ведомства и представители различных органов власти», — передает корреспондент», — сообщает корреспондент агентства. Журналистов пустили только на начало совещания. После заседания состоится награждение пожарных, спасателей и представителей уральских органов власти. Ранее URA.RU писало, что 18 января в Кургане проходит межрегиональный сбор по подведению итогов деятельности Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Урале. Супруновский также осмотрит курганскую технику и оценит уровень спасателей во время учений. Источники агентства сообщали, что от его визита не ждут никаких неприятных сюрпризов.

В Кургане 18 января проходит пленарное заседание по подведению итогов работы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Урале. На нем присутствуют руководители ГУ МЧС всех регионов Уральского федерального округа. Закрытое заседание проводит заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский, передает корреспондент URA.RU «На пленарное заседание в правительство пришли начальники главных управлений МЧС Уральского федерального округа. На нем также присутствуют сотрудники чрезвычайного ведомства и представители различных органов власти», — передает корреспондент», — сообщает корреспондент агентства. Журналистов пустили только на начало совещания. После заседания состоится награждение пожарных, спасателей и представителей уральских органов власти. Ранее URA.RU писало, что 18 января в Кургане проходит межрегиональный сбор по подведению итогов деятельности Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Урале. Супруновский также осмотрит курганскую технику и оценит уровень спасателей во время учений. Источники агентства сообщали, что от его визита не ждут никаких неприятных сюрпризов.