17 января 2023

Екатеринбургские автобусы сошли со своих маршрутов

В Екатеринбурге автобусы с номером 030 сошли с маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕМУП Гортранс. Екатеринбург, гортранс, автобусный парк, автобусы, автобусное предприятие
Екатеринбургские автобусы 030 сошли с маршрутов из-за больничных водителей Фото:

В Екатеринбурге автобусы с маршрутным номером 030 стали реже перевозить горожан, особенно утром. Причиной стали больничные водителей общественных транспортов. Об этом URA.RU рассказали в транспортной компании «Авто гамма».

«Нашим двум водителям выписали больничные, давление сильно поднялось. У третьего не завелся автобус. В настоящее время поломка устранена, сейчас на маршруте семь автобусов. Завтра 18 января по городу будут ездить 11 общественных транспортов с маршрутным номером 030», — сказали в компании.

По словам собеседника агентства, в обычные дни по Екатеринбургу работают от восьми до десяти автобусов. «Передаем извинения нашим пассажирам», — добавили в «Авто гамме».

Ранее URA.RU сообщало, что жители Новоуральска массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта. Проблема возникла из-за болезни водителей и поломки транспорта.

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В Екатеринбурге автобусы с маршрутным номером 030 стали реже перевозить горожан, особенно утром. Причиной стали больничные водителей общественных транспортов. Об этом URA.RU рассказали в транспортной компании «Авто гамма». «Нашим двум водителям выписали больничные, давление сильно поднялось. У третьего не завелся автобус. В настоящее время поломка устранена, сейчас на маршруте семь автобусов. Завтра 18 января по городу будут ездить 11 общественных транспортов с маршрутным номером 030», — сказали в компании. По словам собеседника агентства, в обычные дни по Екатеринбургу работают от восьми до десяти автобусов. «Передаем извинения нашим пассажирам», — добавили в «Авто гамме». Ранее URA.RU сообщало, что жители Новоуральска массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта. Проблема возникла из-за болезни водителей и поломки транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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