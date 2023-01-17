Екатеринбургские автобусы сошли со своих маршрутов

В Екатеринбурге автобусы с номером 030 сошли с маршрутов

18 января 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Екатеринбургские автобусы 030 сошли с маршрутов из-за больничных водителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге автобусы с маршрутным номером 030 стали реже перевозить горожан, особенно утром. Причиной стали больничные водителей общественных транспортов. Об этом URA.RU рассказали в транспортной компании «Авто гамма». «Нашим двум водителям выписали больничные, давление сильно поднялось. У третьего не завелся автобус. В настоящее время поломка устранена, сейчас на маршруте семь автобусов. Завтра 18 января по городу будут ездить 11 общественных транспортов с маршрутным номером 030», — сказали в компании. По словам собеседника агентства, в обычные дни по Екатеринбургу работают от восьми до десяти автобусов. «Передаем извинения нашим пассажирам», — добавили в «Авто гамме». Ранее URA.RU сообщало, что жители Новоуральска массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта. Проблема возникла из-за болезни водителей и поломки транспорта.

В Екатеринбурге автобусы с маршрутным номером 030 стали реже перевозить горожан, особенно утром. Причиной стали больничные водителей общественных транспортов. Об этом URA.RU рассказали в транспортной компании «Авто гамма». «Нашим двум водителям выписали больничные, давление сильно поднялось. У третьего не завелся автобус. В настоящее время поломка устранена, сейчас на маршруте семь автобусов. Завтра 18 января по городу будут ездить 11 общественных транспортов с маршрутным номером 030», — сказали в компании. По словам собеседника агентства, в обычные дни по Екатеринбургу работают от восьми до десяти автобусов. «Передаем извинения нашим пассажирам», — добавили в «Авто гамме». Ранее URA.RU сообщало, что жители Новоуральска массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта. Проблема возникла из-за болезни водителей и поломки транспорта.