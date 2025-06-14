14 июня 2025

Свердловчане страдают от массового нашествия шелкопрядов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тутовый шелкопряд является угрозой для экологии области
Тутовый шелкопряд является угрозой для экологии области Фото:

В Пышминском районе (Свердловская область) зафиксировано массовое нашествие тутового шелкопряда. Жители поселка Пышма и окрестных деревень сообщают о полном уничтожении листвы на деревьях и повреждении садовых культур, рассказала URA.RU местная жительница Лиана.

«Леса стоят как весной без листвы. Все съедено: Тупицыно, Первомайский, Менухово, Трифонова — везде одна картина. Эти гусеницы добрались до садов, жрут все подряд: яблони, смородину, даже крапиву съедают», — рассказала Лиана. Она добавила, что тутовых шелкопрядов в их регионе никогда не водилось и жители не знают, куда обращаться за помощью. 

Причиной вспышки называют аномальное потепление климата, что способствует быстрому размножению шелкопряда. Особенно страдают березы, и борьба с вредителем затруднена из-за масштабов поражения и отсутствия необходимой техники и средств для обработки лесов. Местные жители подчеркивают, что ситуация выходит за пределы одного района и наблюдается по всей России.

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В Пышминском районе (Свердловская область) зафиксировано массовое нашествие тутового шелкопряда. Жители поселка Пышма и окрестных деревень сообщают о полном уничтожении листвы на деревьях и повреждении садовых культур, рассказала URA.RU местная жительница Лиана. «Леса стоят как весной без листвы. Все съедено: Тупицыно, Первомайский, Менухово, Трифонова — везде одна картина. Эти гусеницы добрались до садов, жрут все подряд: яблони, смородину, даже крапиву съедают», — рассказала Лиана. Она добавила, что тутовых шелкопрядов в их регионе никогда не водилось и жители не знают, куда обращаться за помощью.  Причиной вспышки называют аномальное потепление климата, что способствует быстрому размножению шелкопряда. Особенно страдают березы, и борьба с вредителем затруднена из-за масштабов поражения и отсутствия необходимой техники и средств для обработки лесов. Местные жители подчеркивают, что ситуация выходит за пределы одного района и наблюдается по всей России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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