В Пышминском районе (Свердловская область) зафиксировано массовое нашествие тутового шелкопряда. Жители поселка Пышма и окрестных деревень сообщают о полном уничтожении листвы на деревьях и повреждении садовых культур, рассказала URA.RU местная жительница Лиана.
«Леса стоят как весной без листвы. Все съедено: Тупицыно, Первомайский, Менухово, Трифонова — везде одна картина. Эти гусеницы добрались до садов, жрут все подряд: яблони, смородину, даже крапиву съедают», — рассказала Лиана. Она добавила, что тутовых шелкопрядов в их регионе никогда не водилось и жители не знают, куда обращаться за помощью.
Причиной вспышки называют аномальное потепление климата, что способствует быстрому размножению шелкопряда. Особенно страдают березы, и борьба с вредителем затруднена из-за масштабов поражения и отсутствия необходимой техники и средств для обработки лесов. Местные жители подчеркивают, что ситуация выходит за пределы одного района и наблюдается по всей России.
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