Свердловчане жалуются на сбои общественного транспорта в морозы

Жители Новоуральска (Свердловская область) массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта, отмечая, что они вынуждены подолгу стоять на остановке в морозы. Мэр города Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проблема возникла из-за болезни водителей и поломки транспорта.
«В соцсетях новоуральцы пишут про сбои в работе общественного транспорта, что в ожидании нужного маршрута жителям приходится подолгу стоять на остановке — особенно остро ощущалась эта проблема в морозы. <…> Выяснилось, многие рейсы пропущены по болезни водителей и из-за поломки автобусов», — написал глава города.
Тюменцев добавил, что городская администрация и Управление городского хозяйства (УГХ) усилили контроль за качеством работы перевозчиков. «Нередки ситуации, когда водители ведут себя некорректно с пассажирами. Будем разбираться в каждом случае», — отметил мэр.
Также глава Новоуральска ответил на обращения по поводу стоимости оплаты за проезд. Он сообщил, что транспортные организации самостоятельно устанавливают стоимость проезда. «В связи с увеличением тарифа автоперевозчикам рекомендовано повысить зарплаты водителям для привлечения их в штат и недопущения срывов рейсов», — добавил Тюменцев.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге отменили междугородние рейсы из-за морозов. Жители уральской столицы жаловались на то, что им приходится подолгу ждать такси, стоя на морозе. Двух подростков, пытавшихся уехать в Шадринск, не пустили в автобус в 30-градусный мороз. Контролер объяснил отказ тем, что они пытались сесть не на той остановке.
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Жители Новоуральска (Свердловская область) массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта, отмечая, что они вынуждены подолгу стоять на остановке в морозы. Мэр города Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проблема возникла из-за болезни водителей и поломки транспорта. «В соцсетях новоуральцы пишут про сбои в работе общественного транспорта, что в ожидании нужного маршрута жителям приходится подолгу стоять на остановке — особенно остро ощущалась эта проблема в морозы. <…> Выяснилось, многие рейсы пропущены по болезни водителей и из-за поломки автобусов», — написал глава города. Тюменцев добавил, что городская администрация и Управление городского хозяйства (УГХ) усилили контроль за качеством работы перевозчиков. «Нередки ситуации, когда водители ведут себя некорректно с пассажирами. Будем разбираться в каждом случае», — отметил мэр. Также глава Новоуральска ответил на обращения по поводу стоимости оплаты за проезд. Он сообщил, что транспортные организации самостоятельно устанавливают стоимость проезда. «В связи с увеличением тарифа автоперевозчикам рекомендовано повысить зарплаты водителям для привлечения их в штат и недопущения срывов рейсов», — добавил Тюменцев. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге отменили междугородние рейсы из-за морозов. Жители уральской столицы жаловались на то, что им приходится подолгу ждать такси, стоя на морозе. Двух подростков, пытавшихся уехать в Шадринск, не пустили в автобус в 30-градусный мороз. Контролер объяснил отказ тем, что они пытались сесть не на той остановке.