Свердловчане жалуются на сбои общественного транспорта в морозы

Жители Новоуральска недовольны качеством работы общественного транспорта Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Новоуральска (Свердловская область) массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта, отмечая, что они вынуждены подолгу стоять на остановке в морозы. Мэр города Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проблема возникла из-за болезни водителей и поломки транспорта.

«В соцсетях новоуральцы пишут про сбои в работе общественного транспорта, что в ожидании нужного маршрута жителям приходится подолгу стоять на остановке — особенно остро ощущалась эта проблема в морозы. <…> Выяснилось, многие рейсы пропущены по болезни водителей и из-за поломки автобусов», — написал глава города.

Тюменцев добавил, что городская администрация и Управление городского хозяйства (УГХ) усилили контроль за качеством работы перевозчиков. «Нередки ситуации, когда водители ведут себя некорректно с пассажирами. Будем разбираться в каждом случае», — отметил мэр.

Также глава Новоуральска ответил на обращения по поводу стоимости оплаты за проезд. Он сообщил, что транспортные организации самостоятельно устанавливают стоимость проезда. «В связи с увеличением тарифа автоперевозчикам рекомендовано повысить зарплаты водителям для привлечения их в штат и недопущения срывов рейсов», — добавил Тюменцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге отменили междугородние рейсы из-за морозов. Жители уральской столицы жаловались на то, что им приходится подолгу ждать такси, стоя на морозе. Двух подростков, пытавшихся уехать в Шадринск, не пустили в автобус в 30-градусный мороз. Контролер объяснил отказ тем, что они пытались сесть не на той остановке.