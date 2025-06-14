В Екатеринбурге 47-летний мужчина погиб в результате ДТП на улице Шефской: мотоциклист без прав, управляя Ducati, не справился с управлением, врезался в бордюр и перевернулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель мотоцикла Ducati, двигаясь со стороны Промышленного проезда, потерял контроль над управлением, не справился с маневрированием, допустил наезд на бордюрный камень и опрокидывание. В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков. Установлено, что у погибшего отсутствовало право на управление мотоциклом», — говорится в посте telegram-канала ведомства.
Сейчас следственно-оперативная группа и инспекторы ГИБДД продолжают работу на месте аварии. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
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