14 июня 2025

В Екатеринбурге мотоциклист без прав разбился насмерть. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший не имел соответствующих прав для вождения мотоцикла
Погибший не имел соответствующих прав для вождения мотоцикла Фото:

В Екатеринбурге 47-летний мужчина погиб в результате ДТП на улице Шефской: мотоциклист без прав, управляя Ducati, не справился с управлением, врезался в бордюр и перевернулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель мотоцикла Ducati, двигаясь со стороны Промышленного проезда, потерял контроль над управлением, не справился с маневрированием, допустил наезд на бордюрный камень и опрокидывание. В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков. Установлено, что у погибшего отсутствовало право на управление мотоциклом», — говорится в посте telegram-канала ведомства.

Сейчас следственно-оперативная группа и инспекторы ГИБДД продолжают работу на месте аварии. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Место ДТП
Место ДТП
Фото:

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В Екатеринбурге 47-летний мужчина погиб в результате ДТП на улице Шефской: мотоциклист без прав, управляя Ducati, не справился с управлением, врезался в бордюр и перевернулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель мотоцикла Ducati, двигаясь со стороны Промышленного проезда, потерял контроль над управлением, не справился с маневрированием, допустил наезд на бордюрный камень и опрокидывание. В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков. Установлено, что у погибшего отсутствовало право на управление мотоциклом», — говорится в посте telegram-канала ведомства. Сейчас следственно-оперативная группа и инспекторы ГИБДД продолжают работу на месте аварии. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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