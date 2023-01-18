Лавров: жизнь после СВО будет зависеть от Запада

МИД РФ: ситуация в мире после конфликта с Украиной будет зависеть от выводов, которые сделает Запад
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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Россия отстоит свою правду в ходе СВО, уточнил Сергей Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Как будет налаживаться жизнь после спецоперации РФ, зависит целиком от Европы и выводов, которые она сделает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Как дальше жить, я пока не представляю. Все будет зависеть от выводов, которые сделает Европа», — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам дипломатии от 18 января. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Также Лавров заверил, что конфликт между Россией и Украиной когда-нибудь подойдет к концу и РФ отстоит свою правду.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Как будет налаживаться жизнь после спецоперации РФ, зависит целиком от Европы и выводов, которые она сделает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Как дальше жить, я пока не представляю. Все будет зависеть от выводов, которые сделает Европа», — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам дипломатии от 18 января. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Также Лавров заверил, что конфликт между Россией и Украиной когда-нибудь подойдет к концу и РФ отстоит свою правду. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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