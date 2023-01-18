Лавров: жизнь после СВО будет зависеть от Запада

Россия отстоит свою правду в ходе СВО, уточнил Сергей Лавров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Как будет налаживаться жизнь после спецоперации РФ, зависит целиком от Европы и выводов, которые она сделает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Как дальше жить, я пока не представляю. Все будет зависеть от выводов, которые сделает Европа», — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам дипломатии от 18 января. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Также Лавров заверил, что конфликт между Россией и Украиной когда-нибудь подойдет к концу и РФ отстоит свою правду.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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