Минобороны Армении сообщило о гибели 15 военных при пожаре в казарме

В Армении произошел пожар на территории одной из военных частей, сообщает Минобороны (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Порядка 15 военнослужащих погибли во время пожара в казарме при одной из частей Вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

«По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в укрытии инженерно-снайперской роты N-й воинской части Минобороны, погибли 15 военнослужащих», — сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Уточняется, что еще трое солдат находятся в тяжелом состоянии.