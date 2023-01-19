Минобороны Армении сообщило о гибели 15 военных при пожаре в казарме

В Армении произошел пожар на территории одной из военных частей, сообщает Минобороны (архивное фото)
Порядка 15 военнослужащих погибли во время пожара в казарме при одной из частей Вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Министерство обороны республики.
«По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в укрытии инженерно-снайперской роты N-й воинской части Минобороны, погибли 15 военнослужащих», — сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Уточняется, что еще трое солдат находятся в тяжелом состоянии.
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