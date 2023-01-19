Минобороны Армении сообщило о гибели 15 военных при пожаре в казарме

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В Армении произошел пожар на территории одной из военных частей, сообщает Минобороны (архивное фото) Фото:

Порядка 15 военнослужащих погибли во время пожара в казарме при одной из частей Вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

«По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в укрытии инженерно-снайперской роты N-й воинской части Минобороны, погибли 15 военнослужащих», — сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Уточняется, что еще трое солдат находятся в тяжелом состоянии.

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Порядка 15 военнослужащих погибли во время пожара в казарме при одной из частей Вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Министерство обороны республики. «По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в укрытии инженерно-снайперской роты N-й воинской части Минобороны, погибли 15 военнослужащих», — сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Уточняется, что еще трое солдат находятся в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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