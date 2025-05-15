В Германии обсуждают позор Мерца на переговорах с Путиным

Berliner Zeitung: Мерц оказался в сложном положении после ультиматума Путину
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Мерц опозорился выдвинув ультиматум Путину
Мерц опозорился выдвинув ультиматум Путину Фото:

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в сложном положении после попытки предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину по поводу прекращения огня на Украине. Инициатива главы немецкого правительства обернулась провалом и стала предметом обсуждения в европейских политических кругах. Об этом пишет  редактор Berliner Zeitung Симон Цайзе.

«Провал стал позором, когда (президент США — прим. URA.RU) Дональд Трамп лишил Мерца и его европейских коллег своей поддержки», — отмечается в материале Berliner Zeitung. У ФРГ нет тузов в рукаве, чтобы сыграть в покер с Путиным», — пишет Цейзе.  Также журналист подчеркивает, что смелые заявления Мерца о возможном начале войны против России не подкреплены реальными возможностями Берлина.

Ранее Фридрих Мерц заявил о готовности к прямому диалогу с Владимиром Путиным, если это поможет завершить конфликт на Украине, и пригрозил России новыми санкциями. Также канцлер ФРГ вместе с лидерами других стран ЕС посетил Киев для обсуждения 30-дневного прекращения огня.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в сложном положении после попытки предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину по поводу прекращения огня на Украине. Инициатива главы немецкого правительства обернулась провалом и стала предметом обсуждения в европейских политических кругах. Об этом пишет  редактор Berliner Zeitung Симон Цайзе. «Провал стал позором, когда (президент США — прим. URA.RU) Дональд Трамп лишил Мерца и его европейских коллег своей поддержки», — отмечается в материале Berliner Zeitung. У ФРГ нет тузов в рукаве, чтобы сыграть в покер с Путиным», — пишет Цейзе.  Также журналист подчеркивает, что смелые заявления Мерца о возможном начале войны против России не подкреплены реальными возможностями Берлина. Ранее Фридрих Мерц заявил о готовности к прямому диалогу с Владимиром Путиным, если это поможет завершить конфликт на Украине, и пригрозил России новыми санкциями. Также канцлер ФРГ вместе с лидерами других стран ЕС посетил Киев для обсуждения 30-дневного прекращения огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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