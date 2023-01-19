19 января 2023
18 января 2023

В ЯНАО директор некоммерческой организации присвоил более 150 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор некоммерческой организации пойдет под суд за хищение 153 млн рублей Фото:

В ЯНАО исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой» пойдет под суд за хищение более 153 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружного управления следственного комитета.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с 2011 по 2017 год обвиняемый, являясь исполнительным директором некоммерческой организации „Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой“, обладая полномочиями по распоряжению имуществом Фонда, использовал свое служебное положение с целью хищения вверенного ему имущества. Действуя противоправно, при пособничестве иных лиц, он своими преступными действиями причинил ущерб бюджету Российской Федерации на общую сумму более 153 млн рублей», — говорится в сообщении.

Помимо этого в информации сказано, что обвиняемый не заплатил налогов на сумму более 58 млн рублей. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске задержали чиновника за получение взятки. Ее сумма — 500 тысяч рублей.

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В ЯНАО исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой» пойдет под суд за хищение более 153 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружного управления следственного комитета. «В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с 2011 по 2017 год обвиняемый, являясь исполнительным директором некоммерческой организации „Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой“, обладая полномочиями по распоряжению имуществом Фонда, использовал свое служебное положение с целью хищения вверенного ему имущества. Действуя противоправно, при пособничестве иных лиц, он своими преступными действиями причинил ущерб бюджету Российской Федерации на общую сумму более 153 млн рублей», — говорится в сообщении. Помимо этого в информации сказано, что обвиняемый не заплатил налогов на сумму более 58 млн рублей. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске задержали чиновника за получение взятки. Ее сумма — 500 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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