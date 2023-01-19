В ЯНАО директор некоммерческой организации присвоил более 150 миллионов рублей

В ЯНАО исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой» пойдет под суд за хищение более 153 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружного управления следственного комитета.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с 2011 по 2017 год обвиняемый, являясь исполнительным директором некоммерческой организации „Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой“, обладая полномочиями по распоряжению имуществом Фонда, использовал свое служебное положение с целью хищения вверенного ему имущества. Действуя противоправно, при пособничестве иных лиц, он своими преступными действиями причинил ущерб бюджету Российской Федерации на общую сумму более 153 млн рублей», — говорится в сообщении.
Помимо этого в информации сказано, что обвиняемый не заплатил налогов на сумму более 58 млн рублей. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.
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