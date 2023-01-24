В ГД разъяснили, как будет работать программа для бронирования дат на пересечение границы

Депутат Госдумы: требования о брони даты проезда через границу коснутся только грузовиков

24 января 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Бронировать дату нужно будет для проезда там, где скапливается большая очередь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Требование о бронировании даты проезда через российскую границу будет распространяться только на грузовые перевозки. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры, автор законопроекта Евгений Москвичев. «Этот законопроект поправок касается только грузовых автомобильных перевозок, которые занимаются международными автомобильными перевозками или допущены до международных автомобильных перевозок и только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду пункта пропуска составляет не менее 10-15 дней. Это не касается ни частных автомобилей, ни легковых автомобилей, ни автобусов, ничего», — сказал Москвичев « Газете.ru ». По его словам, инициатива призвана решить проблему с очередями на подъезде к пункту пропуска. Он отметил, что для брони водителям не нужны будут документы. Планируется сделать запись через приложение, рассказал депутат. Для пересечения границы нужно будет зарезервировать дату и время. Инициативу планируется реализовать 1 марта 2023 года.

Требование о бронировании даты проезда через российскую границу будет распространяться только на грузовые перевозки. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры, автор законопроекта Евгений Москвичев. «Этот законопроект поправок касается только грузовых автомобильных перевозок, которые занимаются международными автомобильными перевозками или допущены до международных автомобильных перевозок и только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду пункта пропуска составляет не менее 10-15 дней. Это не касается ни частных автомобилей, ни легковых автомобилей, ни автобусов, ничего», — сказал Москвичев «Газете.ru». По его словам, инициатива призвана решить проблему с очередями на подъезде к пункту пропуска. Он отметил, что для брони водителям не нужны будут документы. Планируется сделать запись через приложение, рассказал депутат. Для пересечения границы нужно будет зарезервировать дату и время. Инициативу планируется реализовать 1 марта 2023 года.