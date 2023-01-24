В ГД разъяснили, как будет работать программа для бронирования дат на пересечение границы

Депутат Госдумы: требования о брони даты проезда через границу коснутся только грузовиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, досмотр фуры, граница казахстана
Бронировать дату нужно будет для проезда там, где скапливается большая очередь Фото:

Требование о бронировании даты проезда через российскую границу будет распространяться только на грузовые перевозки. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры, автор законопроекта Евгений Москвичев.

«Этот законопроект поправок касается только грузовых автомобильных перевозок, которые занимаются международными автомобильными перевозками или допущены до международных автомобильных перевозок и только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду пункта пропуска составляет не менее 10-15 дней. Это не касается ни частных автомобилей, ни легковых автомобилей, ни автобусов, ничего», — сказал Москвичев «Газете.ru».

По его словам, инициатива призвана решить проблему с очередями на подъезде к пункту пропуска. Он отметил, что для брони водителям не нужны будут документы. Планируется сделать запись через приложение, рассказал депутат.

Для пересечения границы нужно будет зарезервировать дату и время. Инициативу планируется реализовать 1 марта 2023 года.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Требование о бронировании даты проезда через российскую границу будет распространяться только на грузовые перевозки. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры, автор законопроекта Евгений Москвичев. «Этот законопроект поправок касается только грузовых автомобильных перевозок, которые занимаются международными автомобильными перевозками или допущены до международных автомобильных перевозок и только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду пункта пропуска составляет не менее 10-15 дней. Это не касается ни частных автомобилей, ни легковых автомобилей, ни автобусов, ничего», — сказал Москвичев «Газете.ru». По его словам, инициатива призвана решить проблему с очередями на подъезде к пункту пропуска. Он отметил, что для брони водителям не нужны будут документы. Планируется сделать запись через приложение, рассказал депутат. Для пересечения границы нужно будет зарезервировать дату и время. Инициативу планируется реализовать 1 марта 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...