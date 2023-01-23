В Госдуме хотят обязать россиян бронировать дату проезда через границу РФ

Депутат ГД Москвичев подготовил поправки, требующие резервировать дату проезда через границу с Россией

24 января 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Россиян хотят обязать резервировать дату проезда через границу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы пересечь границу с Россией, водители обязаны будут зарезервировать время проезда автомобилей. Требование коснется как иностранцев, так и граждан РФ. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. «Проезд ТС (транспортных средств), принадлежащих российским либо иностранным перевозчикам, гражданам РФ, иностранцам, лицам без гражданства и другим пользователям автодорог <…> В целях пересечения государственной границы России осуществляется резервирование даты и времени в соответствии с порядком, установленным правительством страны», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ с поправками. Москвичев считает, что необходимо упорядочить «осуществление контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время» и установить «перечь необходимых водителям бумаг» для беспрепятственного проезда. В поправках говорится о переоснащении пропускных пунктов. В частности, перечислены средства принудительной остановки транспорта. Предполагается, что пункт контроля разместится на участке дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию пропускного пункта или в зоне ожидания. В документе указана также предположительная дата реализации проекта — 1 марта 2023 года. Ранее российские мужчины столкнулись с отказом в выезде из страны. Пограничники начали выдавать гражданам соответствующие уведомления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы пересечь границу с Россией, водители обязаны будут зарезервировать время проезда автомобилей. Требование коснется как иностранцев, так и граждан РФ. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. «Проезд ТС (транспортных средств), принадлежащих российским либо иностранным перевозчикам, гражданам РФ, иностранцам, лицам без гражданства и другим пользователям автодорог <…> В целях пересечения государственной границы России осуществляется резервирование даты и времени в соответствии с порядком, установленным правительством страны», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ с поправками. Москвичев считает, что необходимо упорядочить «осуществление контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время» и установить «перечь необходимых водителям бумаг» для беспрепятственного проезда. В поправках говорится о переоснащении пропускных пунктов. В частности, перечислены средства принудительной остановки транспорта. Предполагается, что пункт контроля разместится на участке дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию пропускного пункта или в зоне ожидания. В документе указана также предположительная дата реализации проекта — 1 марта 2023 года. Ранее российские мужчины столкнулись с отказом в выезде из страны. Пограничники начали выдавать гражданам соответствующие уведомления.