23 января 2023

В Госдуме хотят обязать россиян бронировать дату проезда через границу РФ

Депутат ГД Москвичев подготовил поправки, требующие резервировать дату проезда через границу с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Россиян хотят обязать резервировать дату проезда через границу Фото:

Чтобы пересечь границу с Россией, водители обязаны будут зарезервировать время проезда автомобилей. Требование коснется как иностранцев, так и граждан РФ. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

«Проезд ТС (транспортных средств), принадлежащих российским либо иностранным перевозчикам, гражданам РФ, иностранцам, лицам без гражданства и другим пользователям автодорог <…> В целях пересечения государственной границы России осуществляется резервирование даты и времени в соответствии с порядком, установленным правительством страны», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ с поправками.

Москвичев считает, что необходимо упорядочить «осуществление контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время» и установить «перечь необходимых водителям бумаг» для беспрепятственного проезда. В поправках говорится о переоснащении пропускных пунктов. В частности, перечислены средства принудительной остановки транспорта. Предполагается, что пункт контроля разместится на участке дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию пропускного пункта или в зоне ожидания. В документе указана также предположительная дата реализации проекта — 1 марта 2023 года.

Ранее российские мужчины столкнулись с отказом в выезде из страны. Пограничники начали выдавать гражданам соответствующие уведомления.

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Чтобы пересечь границу с Россией, водители обязаны будут зарезервировать время проезда автомобилей. Требование коснется как иностранцев, так и граждан РФ. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. «Проезд ТС (транспортных средств), принадлежащих российским либо иностранным перевозчикам, гражданам РФ, иностранцам, лицам без гражданства и другим пользователям автодорог <…> В целях пересечения государственной границы России осуществляется резервирование даты и времени в соответствии с порядком, установленным правительством страны», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ с поправками. Москвичев считает, что необходимо упорядочить «осуществление контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время» и установить «перечь необходимых водителям бумаг» для беспрепятственного проезда. В поправках говорится о переоснащении пропускных пунктов. В частности, перечислены средства принудительной остановки транспорта. Предполагается, что пункт контроля разместится на участке дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию пропускного пункта или в зоне ожидания. В документе указана также предположительная дата реализации проекта — 1 марта 2023 года. Ранее российские мужчины столкнулись с отказом в выезде из страны. Пограничники начали выдавать гражданам соответствующие уведомления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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