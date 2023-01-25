В ХМАО три человека погибли в ДТП с грузовиком, выехавшим на встречку

В Сургутском районе грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом». В telegram-канале «Госавтоинспекция Югры» сообщается, что водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли.
«Водитель грузового автомобиля Shacman, по предварительным данным допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со встречным автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и 2 пассажира легкового автомобиля погибли», — указано в публикации.
Авария произошла в 22:50 25 января. Обстоятельства и личности участников ДТП устанавливаются.
Ранее URA.RU писало о жителе Сургута, который устроил смертельное ДТП в Тюменской области. Его автомобиль выехал на встречку, в результате столкновения погиб водитель другой машины.
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