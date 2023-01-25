В ХМАО три человека погибли в ДТП с грузовиком, выехавшим на встречку

В ХМАО три человека погибли в ДТП с грузовиком, выехавшим на встречку на трассе в Сургутском районе

26 января 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

ГИБДД устанавливает обстоятельства смертельного ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутском районе грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом». В telegram-канале «Госавтоинспекция Югры» сообщается, что водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли. «Водитель грузового автомобиля Shacman, по предварительным данным допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со встречным автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и 2 пассажира легкового автомобиля погибли», — указано в публикации. Авария произошла в 22:50 25 января. Обстоятельства и личности участников ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало о жителе Сургута, который устроил смертельное ДТП в Тюменской области. Его автомобиль выехал на встречку, в результате столкновения погиб водитель другой машины.

В Сургутском районе грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом». В telegram-канале «Госавтоинспекция Югры» сообщается, что водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли. «Водитель грузового автомобиля Shacman, по предварительным данным допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со встречным автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и 2 пассажира легкового автомобиля погибли», — указано в публикации. Авария произошла в 22:50 25 января. Обстоятельства и личности участников ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало о жителе Сургута, который устроил смертельное ДТП в Тюменской области. Его автомобиль выехал на встречку, в результате столкновения погиб водитель другой машины.