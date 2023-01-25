Житель ХМАО устроил смертельное ДТП в Тюменской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Водитель из Сургута выехал на встречку, из-за чего погиб житель Московской области Фото:

Виновником смертельного ДТП, произошедшего 25 января на участке федеральной трассы Р-404 в Тюменской области, стал житель Сургута (ХМАО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. 21-летний водитель выехал на встречку, из-за чего погиб водитель другой машины.

«Стали известны обстоятельства ДТП на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. По предварительным данным, автомобиль „Лада Веста“, под управлением 21-летнего жителя Сургута, выехал на встречную полосу, где столкнулся с „Лада Ларгус“», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Как ранее писало агентство, водитель «Ларгуса» (житель Московской области) в ДТП не выжил. Виновник аварии и его пассажир попали в больницу.

Фото:

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Виновником смертельного ДТП, произошедшего 25 января на участке федеральной трассы Р-404 в Тюменской области, стал житель Сургута (ХМАО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. 21-летний водитель выехал на встречку, из-за чего погиб водитель другой машины. «Стали известны обстоятельства ДТП на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. По предварительным данным, автомобиль „Лада Веста“, под управлением 21-летнего жителя Сургута, выехал на встречную полосу, где столкнулся с „Лада Ларгус“», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, водитель «Ларгуса» (житель Московской области) в ДТП не выжил. Виновник аварии и его пассажир попали в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...