Житель ХМАО устроил смертельное ДТП в Тюменской области. Фото

25 января 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Водитель из Сургута выехал на встречку, из-за чего погиб житель Московской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Виновником смертельного ДТП, произошедшего 25 января на участке федеральной трассы Р-404 в Тюменской области, стал житель Сургута (ХМАО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. 21-летний водитель выехал на встречку, из-за чего погиб водитель другой машины. «Стали известны обстоятельства ДТП на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. По предварительным данным, автомобиль „Лада Веста“, под управлением 21-летнего жителя Сургута, выехал на встречную полосу, где столкнулся с „Лада Ларгус“», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, водитель «Ларгуса» (житель Московской области) в ДТП не выжил. Виновник аварии и его пассажир попали в больницу. Фото: УГИБДД по Тюменской области

Виновником смертельного ДТП, произошедшего 25 января на участке федеральной трассы Р-404 в Тюменской области, стал житель Сургута (ХМАО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. 21-летний водитель выехал на встречку, из-за чего погиб водитель другой машины. «Стали известны обстоятельства ДТП на 260-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. По предварительным данным, автомобиль „Лада Веста“, под управлением 21-летнего жителя Сургута, выехал на встречную полосу, где столкнулся с „Лада Ларгус“», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, водитель «Ларгуса» (житель Московской области) в ДТП не выжил. Виновник аварии и его пассажир попали в больницу.