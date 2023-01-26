В Тюмени из-за реновации под снос отправят почти 200 домов

27 января 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Снос домов планируют провести в течение восьми лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Тюмени утвердила новые постановления о комплексном развитии территорий, для реализации которых под снос отправятся почти 200 домов — многоквартирных и частных. Документы официально опубликованы мэрией города. «Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза. А также в районе улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, улицы Киевская, улицы Комсомольская. Утвердить перечень объектов, подлежащих сносу», — говорится в документах, опубликованных администрацией Тюмени. Общая площадь территорий, попавших под реновацию, составила 32,57 га. На них расположены жилые дома. Всего под снос подпадают 11 многоквартирников (аварийными признаны шесть из них) и 181 частный дом, включая хозпостройки. Мероприятия в рамках КРТ должны быть закончены в течение восьми лет.

Администрация Тюмени утвердила новые постановления о комплексном развитии территорий, для реализации которых под снос отправятся почти 200 домов — многоквартирных и частных. Документы официально опубликованы мэрией города. «Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза. А также в районе улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, улицы Киевская, улицы Комсомольская. Утвердить перечень объектов, подлежащих сносу», — говорится в документах, опубликованных администрацией Тюмени. Общая площадь территорий, попавших под реновацию, составила 32,57 га. На них расположены жилые дома. Всего под снос подпадают 11 многоквартирников (аварийными признаны шесть из них) и 181 частный дом, включая хозпостройки. Мероприятия в рамках КРТ должны быть закончены в течение восьми лет.