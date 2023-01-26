26 января 2023
25 января 2023

В Тюмени из-за реновации под снос отправят почти 200 домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос незаконно построенного дома на Ломоносова, 86. Екатеринбург, снос дома
Снос домов планируют провести в течение восьми лет Фото:

Администрация Тюмени утвердила новые постановления о комплексном развитии территорий, для реализации которых под снос отправятся почти 200 домов — многоквартирных и частных. Документы официально опубликованы мэрией города.

«Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза. А также в районе улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, улицы Киевская, улицы Комсомольская. Утвердить перечень объектов, подлежащих сносу», — говорится в документах, опубликованных администрацией Тюмени.

Общая площадь территорий, попавших под реновацию, составила 32,57 га. На них расположены жилые дома. Всего под снос подпадают 11 многоквартирников (аварийными признаны шесть из них) и 181 частный дом, включая хозпостройки. Мероприятия в рамках КРТ должны быть закончены в течение восьми лет.

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Администрация Тюмени утвердила новые постановления о комплексном развитии территорий, для реализации которых под снос отправятся почти 200 домов — многоквартирных и частных. Документы официально опубликованы мэрией города. «Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза. А также в районе улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая, улицы Минская, улицы Киевская, улицы Комсомольская. Утвердить перечень объектов, подлежащих сносу», — говорится в документах, опубликованных администрацией Тюмени. Общая площадь территорий, попавших под реновацию, составила 32,57 га. На них расположены жилые дома. Всего под снос подпадают 11 многоквартирников (аварийными признаны шесть из них) и 181 частный дом, включая хозпостройки. Мероприятия в рамках КРТ должны быть закончены в течение восьми лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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