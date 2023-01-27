Путин отменил акциз на электронные сигареты

27 января 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Изменения, связанные с налогами на электронные сигареты, вступят с 1 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает акцизы на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпы). При этом на сами устройства налог снимается. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Закон принят Государственной думой 18 января. <…> Одобрен Советом Федерации 25 января. <…> В подпункте 15 (об акцизах на электронные сигареты — прим. URA.RU) признать утратившим силу», — сообщается в документе. Сам закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования. Ранее сообщалось, что Госдума поддержала повышение акцизов на товары с никотином с 1 марта. Например, повысятся цены на жидкости для вейпов с 18 до 20 рублей за миллилитр.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает акцизы на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпы). При этом на сами устройства налог снимается. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Закон принят Государственной думой 18 января. <…> Одобрен Советом Федерации 25 января. <…> В подпункте 15 (об акцизах на электронные сигареты — прим. URA.RU) признать утратившим силу», — сообщается в документе. Сам закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования. Ранее сообщалось, что Госдума поддержала повышение акцизов на товары с никотином с 1 марта. Например, повысятся цены на жидкости для вейпов с 18 до 20 рублей за миллилитр.