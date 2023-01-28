28 января 2023
27 января 2023
26 января 2023

Вертолет Омск — Тюмень вернулся в пункт вылета из-за сработавшей сигнализации

© Служба новостей «URA.RU»
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У вертолета сработала сигнализация об отказе автопилота Фото:

Вертолет «Ансат», который летел из Омска в Тюмень, вернулся в пункт вылета из-за сработавшей сигнализации. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Вертолет „Ансат“, выполнявший передислокацию в Тюмень, совершил возврат в пункт вылета — посадочную площадку АО „Омский завод гражданской авиации“. Причина — срабатывания сигнализации „Отказ автопилота“», — уточнили в ведомстве.

Посадка прошла благополучно. На борту находились три человека, никто не пострадал. Проводится проверка на предмет нарушения правил безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

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Вертолет «Ансат», который летел из Омска в Тюмень, вернулся в пункт вылета из-за сработавшей сигнализации. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Вертолет „Ансат“, выполнявший передислокацию в Тюмень, совершил возврат в пункт вылета — посадочную площадку АО „Омский завод гражданской авиации“. Причина — срабатывания сигнализации „Отказ автопилота“», — уточнили в ведомстве. Посадка прошла благополучно. На борту находились три человека, никто не пострадал. Проводится проверка на предмет нарушения правил безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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