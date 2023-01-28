Вертолет Омск — Тюмень вернулся в пункт вылета из-за сработавшей сигнализации

29 января 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

У вертолета сработала сигнализация об отказе автопилота Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вертолет «Ансат», который летел из Омска в Тюмень, вернулся в пункт вылета из-за сработавшей сигнализации. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Вертолет „Ансат“, выполнявший передислокацию в Тюмень, совершил возврат в пункт вылета — посадочную площадку АО „Омский завод гражданской авиации“. Причина — срабатывания сигнализации „Отказ автопилота“», — уточнили в ведомстве. Посадка прошла благополучно. На борту находились три человека, никто не пострадал. Проводится проверка на предмет нарушения правил безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Вертолет «Ансат», который летел из Омска в Тюмень, вернулся в пункт вылета из-за сработавшей сигнализации. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Вертолет „Ансат“, выполнявший передислокацию в Тюмень, совершил возврат в пункт вылета — посадочную площадку АО „Омский завод гражданской авиации“. Причина — срабатывания сигнализации „Отказ автопилота“», — уточнили в ведомстве. Посадка прошла благополучно. На борту находились три человека, никто не пострадал. Проводится проверка на предмет нарушения правил безопасности полетов, уточнили в ведомстве.