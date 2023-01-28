Вертолет Омск — Тюмень вернулся в пункт вылета из-за сработавшей сигнализации

У вертолета сработала сигнализация об отказе автопилота
Вертолет «Ансат», который летел из Омска в Тюмень, вернулся в пункт вылета из-за сработавшей сигнализации. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Вертолет „Ансат“, выполнявший передислокацию в Тюмень, совершил возврат в пункт вылета — посадочную площадку АО „Омский завод гражданской авиации“. Причина — срабатывания сигнализации „Отказ автопилота“», — уточнили в ведомстве.
Посадка прошла благополучно. На борту находились три человека, никто не пострадал. Проводится проверка на предмет нарушения правил безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
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