Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов устроил для департаментов и управлений экзамены. Как сообщил URA.RU источник в мэрии, испуганные подчиненные начали активно готовиться.
«Воронов устроил экзамены для всех структурных подразделений. Неделя началась с того, что все департаменты и управления будут рассказывать, что планируют делать в этом году. Своего рода защита своих планов. Все усердно готовятся и боятся», — сообщил агентству источник.
Инсайдер, приближенный к мэрии, отметил, что такая подготовка связана с тем, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ввел муниципальный час. Теперь мэры обязаны проходить экзамен от главы Ямала на профпригодность.
В администрации Нового Уренгоя агентству прокомментировали ситуацию. «Проходят „отраслевые часы“, на которых руководители органов администрации города подводят итоги 2022 года, рассказывают о перспективных планах», — сообщили в ведомстве.
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