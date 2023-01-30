Мэр в ЯНАО устроил экзамены для чиновников. Инсайд

Глава Нового Уренгоя Воронов примет экзамены у чиновников

31 января 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Чиновники готовятся отчитываться перед главой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов устроил для департаментов и управлений экзамены. Как сообщил URA.RU источник в мэрии, испуганные подчиненные начали активно готовиться. «Воронов устроил экзамены для всех структурных подразделений. Неделя началась с того, что все департаменты и управления будут рассказывать, что планируют делать в этом году. Своего рода защита своих планов. Все усердно готовятся и боятся», — сообщил агентству источник. Инсайдер, приближенный к мэрии, отметил, что такая подготовка связана с тем, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ввел муниципальный час. Теперь мэры обязаны проходить экзамен от главы Ямала на профпригодность. В администрации Нового Уренгоя агентству прокомментировали ситуацию. «Проходят „отраслевые часы“, на которых руководители органов администрации города подводят итоги 2022 года, рассказывают о перспективных планах», — сообщили в ведомстве.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов устроил для департаментов и управлений экзамены. Как сообщил URA.RU источник в мэрии, испуганные подчиненные начали активно готовиться. «Воронов устроил экзамены для всех структурных подразделений. Неделя началась с того, что все департаменты и управления будут рассказывать, что планируют делать в этом году. Своего рода защита своих планов. Все усердно готовятся и боятся», — сообщил агентству источник. Инсайдер, приближенный к мэрии, отметил, что такая подготовка связана с тем, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ввел муниципальный час. Теперь мэры обязаны проходить экзамен от главы Ямала на профпригодность. В администрации Нового Уренгоя агентству прокомментировали ситуацию. «Проходят „отраслевые часы“, на которых руководители органов администрации города подводят итоги 2022 года, рассказывают о перспективных планах», — сообщили в ведомстве.